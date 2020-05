Koronavírus: felső határhoz kötnék az enyhítést a németek

Ha tehát egy tartomány elérkezettnek látja az időt arra, hogy kinyissa a szállodákat és éttermeket, akkor vállalnia kell annak esetleges következményeit, a fertőzöttek számának esetleges megugrását is – szól az üzenet. Emellett figyelembe kell venniük az egyes minisztériumok „higiéniai és távolságtartási” koncepcióit is.

A Spiegel szerint a szövetségi kormány azért engedi nagyrészt szabadjára a tartományokat, mert azok kormányfői az elmúlt napokban egymás után rúgták fel a központi terveket, és saját menetrenddel álltak elő, ezzel is erodálva Angela Merkel autoritását.

