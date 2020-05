Koronavírus: már a KSH adatai is történelmi összeomlást jeleznek

A korábban közölt februári adatok még nem mutatták meg a koronavírus hatásait, a most publikált idegenforgalmi számok és ipari termelés viszont már tükrözik azt. A turizmus kártyavárként omlott össze, de az ipar esetén is évtizedes mélypontról beszélhetünk.

Mivel a nagy hazai autógyárak áprilisban kényszerpihenőn voltak, így várhatóan a negyedik hónap adatai lesznek a legelkeserítőbbek. Remélhetőleg akkor elérjük a gödör alját, és utána már csak mérsékeltebb csökkenést látunk majd. Ahhoz viszont nem kell nagy jóstehetség, hogy kijelentsük, éves bázison a második negyedév mindhárom hónapjában visszaesést fog mérni a KSH. A május elején vidéken „újrainduló élet” ugyanakkor reményt ad a kilábalásra. Az érme másik oldala viszont az, hogy miután a magyar ipar erősen export fókuszú, ezért teljes gőzzel csak akkor tud majd termelni, ha az európai piacokon is normalizálódik a helyzet.

Érdemes összehasonlításként megnézni a 2009-es évet, amikor az előző ősszel kirobbant hitelválság miatt esett vissza jelentős mértékben a magyar GDP. Ekkor ugyanis az első félévben sokkal durvábban esett vissza az ipari termelés, a január-júniusi időszakban ugyanis közel 18 százalékkal csökkent a kibocsátás. Más kérdés, hogy a most közölt naptárhatástól tisztított adathoz hasonló visszaesést azóta viszont nem láttunk.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A most publikált adatok szektoriális vagy területi adatokat nem tartalmaznak, az ugyanakkor kiderült a statisztikusok kommentárjából, hogy a legnagyobb súlyú feldolgozóipari alágak közül a járműgyártásban jelentős visszaesés volt, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása kismértékben emelkedett. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában azonban gyorsult a növekedés üteme. A többi alág többségében csökkent a termelés volumene.

A KSH statisztikái szerint márciusban az ipari termelés is visszaesett. Nézőpont kérdése, hogy annak mértékét korlátozottnak, vagy drasztikusnak tartjuk. A nyers adatok szerint az ipari termelés 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, ami elsőre nem tűnik olyan ijesztőnek. Árnyaltabb képet kapunk, ha a munkanaphatástól megtisztított adatokat nézzük, az alapján ugyanis alapján a termelés 10,0 százalékkal csökkent. Mint azt a KSH megjegyzi, a koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása ebben az időszakban már jelentős volt.

Míg februárban még 1,7 millió vendégéjszakát töltöttek el magyar és külföldi vendégek a szálláshelyeken, addig márciusban már csak 700 ezret. A vendégek száma is közel harmadára esett vissza: februárban még 350 ezer külföldi szállt meg nálunk, márciusban már csak 107 ezren, míg a belföldi turizmus is visszaesett érthető okokból, a februári 407 ezerről márciusban már csak 166 ezer magyar vendéget regisztráltak kereskedelmi szálláshelyen.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!