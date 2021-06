Közeleg a nap, amikor senki sem hal bele a koronavírusba Magyarországon

A friss statisztika szerint összesen 69 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 844 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 9732 tesztet végeztek el 24 óra alattt, ezek 0,7 százaléka hozott pozitív eredményt.

Ezúttal csak egyetlen áldozatot szedett a koronavírus, egy krónikus idős beteg halt meg a tájékoztatás szerint - ilyen alacsony számra utoljára tavaly szeptemberben volt példa. A koronavírusban elhunytak száma összesen 29 972 fő.

A gyógyultak száma egy nap alatt 467-tel nőtt, jelenleg 736 854 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma pedig 399-cel 41 018 főre csökkent.

Csökkent a koronavírus miatt kórházban ápoltak száma is: 26-an kerültek ki a kórházból egy nap alatt, a lélegeztetőgépen lévők száma pedig 2-vel csökkent. Jelenleg 215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 445 544 fő, közülük 4 657 776 fő már a második oltását is megkapta. Az oltottak száma továbbra is lassú tempóban emelkedik: 37 899 ember a második oltását kapta meg, a beoltott személyek száma összességében 13 831-gyel nőtt. Novák Katalin tárca nélküli miniszter szerdán jelentette be: a jelenlegi járványügyi korlátozások jelentős részét megszünteti a kormány, amikor az átoltottak száma eléri az 5,5 milliót, a részletekről a mai Kormányinfón árulnak el többet. Ehhez még bő 54 ezer embert kellene beoltani.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Magyarország egyébként felajánlja a szomszédos országoknak, hogy júliustól a hazánkkal közös határok mentén élők is felvehetik a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon.