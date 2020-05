Közpénzből tatarozhatják ki Mészáros Lőrinc szállodáit és kempingjeit

Vadul veszi Mészárosék cége a saját részvényeit, tovább akarnak terjeszkedni

Saját papírjaik április elejétől tartó felvásárlását valószínűleg folytatják is, hiszen erre még június végéig érvényes közgyűlési felhatalmazással rendelkeznek – lehet kikövetkeztetni az Opus lapunk megkeresésére adott válaszából. Amiből az is kiderül, hogy a Mészáros-házaspár többségi tulajdonában lévő cég tovább terjeszkedne, hiszen azért is gyűjtögetik a saját részvényeiket, hogy azokkal fizessenek majd a jövőbeni akvizíciók során. Ugyanakkor jutna belőle az alkalmazottjaik ösztönzésére, valamint a cég tőkeszerkezetének optimalizálására is.