Lassan, de biztosan gyorsul a járvány idehaza

340 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 121 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Mivel az operatív törzs a hosszú hétvége, tehát három nap adatait közölte összesítve, érdemes átlagolni az újonnan azonosított fertőzöttek számát. Eszerint napi 113 esetet regisztráltak, ami néhány fővel magasabb a harmadik hullám lecsengése óta mért legnagyobb számnál.

Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 30 052 fő. A gyógyultak száma jelenleg 771 530 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 9 539 főre csökkent.

73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 699 251 fő, közülük 5 502 546 fő már a második oltását is megkapta. Annak ellenére, hogy oltási szünetet rendeltek el a hosszú hétvégére, 6037-tel emelkedett az oltottak száma, aminek hátterében némi késedelmes adatközlés is állhat.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten. Az iskola közeledtével felhívjuk a szülők figyelemét, hogy augusztus 25-ig jelezhetik az iskoláknak, hogy kérik, vagy nem kérik a 12 éven felüli gyermekük oltását, emellett továbbra is lehet a még beoltatlan gyermeket automatikusan regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. Már 187 ezren a harmadik oltást is felvették.