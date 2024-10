Lassan jutnak pénzükhöz az építőipari kkv-k

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A hazai építőipar 2024. október 1-jétől újabb mérföldkőhöz érkezik, amikortól jogszabályban is rögzítik a ,,magyar termék” fogalmát. Jelenleg az építőipari alapanyagok 45 százalékát importálni kell. Ugyanakkor a hazai építőanyagok előnyben részesítése mellett fontos kiemelni, hogy azok minősége és a költséghatékonysága is szem előtt tartandó, vagyis nem hatékony működéssel, drágán gyártott hazai anyagok és gyártóik nem maradhatnak versenyképesek a külföldi versenytársakkal szemben.

A kereskedelmiingatlan-piaci szakemberek arról számoltak be, hogy az építőiparban fokozatosan csökken a szerződésállomány, és az elinduló fejlesztések száma is alacsony. A visszaeső megrendelések miatt ugyanakkor a kivitelezések nem ütköznek kapacitáshiány okozta problémákba. A kifizetésekkel kapcsolatban nem tapasztalnak elmaradásokat, habár a kkv-szektorban annak lassulása figyelhető meg, egyes külföldi beruházók esetében pedig a fizetési határidő kitolása jellemző azáltal, hogy a teljesítésigazolásokat az anyaországban hagyják jóvá, akár 4–6 hónapos átfutással.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!