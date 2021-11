Látványos a vidéki plázák megújulása itthon

Rohamtempóban alakul át a hazai kiskereskedelem, valamint annak szerkezete és hangsúlyai is. Egyre több kis bolt tűnik el, folytatódik az erőkoncentráció a nagyobb szereplők körében és ezzel egyidejűleg felzárkózóban vannak a megyeszékhelyeken található klasszikus plázák. Az ágazat azonban méltatlanul háttérbe szorult az irodaházakhoz vagy a logisztikához képest, holott az értékteremtési ereje nem csökkent. A járvány nem kímélte a plázákban működő kereskedelmi cégek jelentős részét, főleg a nem napi szükségleti cikkeket árusító cégeket/bérlőket. De egybehangzó értékelés szerint a kiskereskedelemnek a bevásárlóközpontok által képviselt része a vártnál kisebb megrázkódtatásokkal élte túl az eddigi hullámokat.

Minden makrogazdasági mutató azt jelzi, hogy növekvőben van a kiskereskedelem potenciálja, a kereslet folyamatosan izmosodik, de a vásárlói oldal oly mértékben átalakul, hogy a kínálati oldal ezt nehezen tudja követni, illetve elébe menni saját megoldásaival – erősítették meg a napokban a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége által szervezett konferencián.

Úgy néz ki, hogy a világjárványt sikeresen túlélték a kereskedelmi parkok – mondta Simon Tamás, a kiterjedt kiskereskedelmi ingatlanportfólióval rendelkező Indotek Group kiskereskedelmi üzletágának értékesítési igazgatója. A csoport jelenleg közel 40 bevásárlóközpontot és kereskedelmi parkot üzemeltet tulajdonosként. Összesen 460 ezer négyzetméternyi bérterületet kezel, aminek 93 százaléka foglalt, vagyis nagyon magas a központok kihasználtsága.

Kereskedelmi parkjaik jól beágyazott helyen és jó bérlői mixben működnek. Tapasztalataik szerint annyira stabilan, hogy bizonyos esetekben még bővítés is szóba jöhet. Nem véletlen, hogy a befektetők is díjazzák ezt a stabilitást, a retail piac egészén keresettek lettek a kereskedelmi parkok, a hozamok 7-8 százalék között mozognak. Ugyanakkor a tulajdonosok jellemzően nem akarnak megválni ingatlanjaiktól, hiszen az ilyen bevásárlóparkoknak jó a bevételtermelő képessége.

Az Indotek plázáinál folytatják a négy éve megkezdett felújításokat, legközelebb a győri, majd a miskolci és a pécsi bevásárlóközpont kerül sorra. Akárcsak a már átalakított plázáiknál, a tervezett felújítások során is elvégzik a finomhangolásokat a bérlői mixben a bevásárlóközpontok pozicionálása után, valamint, ha szükséges, akkor a belső arányokat is megváltoztatják.

A Sopron Plazában például az ételudvar helyén hamarosan egy nagy divatüzlet nyitja meg kapuit, így a szóban forgó terület jövedelmezőbb hasznosítási formát kap. A vendéglátási funkcióra szánt területet nagyon visszavették. A Miskolc Plazában jelentősen átalakították a bérlői mix koncentrációját, ami új lehetőségeket teremtett egy másik bérlői csoport számára, így hamarosan egy külföldi divatáruházlánc üzletével is bővül majd a bevásárlóközpont kínálata.

A felújításokat a legkorszerűbb, környezetkímélő anyagokkal, valamint berendezések beépítésével végzik, csökkentve ezzel a környezeti terhelést és hatékonyabbá téve az ingatlan üzemelését, ami végső soron a bérlők terheinek a csökkenését is jelentheti. A korszerű gépészet és a szigetelés hosszú távon megtérül.

„A világjárvány okozta kihívásokat nem csak a bevásárlóközpontok, de a mozik is sikeresen vették. A mozik az egyik leginkább válságálló egységek a plázákban. A fiatalok továbbra is szeretnek oda járni, azokban a városokban, ahol plázáink üzemelnek, általában ezek az egyetlen korszerű mozik, így népszerűségük töretlen. Családoknak is kiváló szórakozási lehetőség, ezt érzékeljük minden vidéki bevásárlóközpontunkban” – vázolta a helyzetet az igazgató.