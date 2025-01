Lázár János dohányos barátainak igazán jól indult az év

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Legutóbb a 24.hu írt arról, hogy 2024-ben tovább folytatódott az elmúlt évek tendenciája: jelentős mértékben csökkent a dohányboltok száma Magyarországon, miközben látványosan nőtt azoknak a településeknek az aránya, ahol már egyáltalán nincs trafik, ez derül ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) adatbázisából. Az SZTFH december 16-i adatai szerint koncessziós engedélye 5051 dohányboltnak van, kijelöltként pedig 644 trafik üzemel az országban. Ez összesítve azt jelenti, hogy 5695 dohányboltba lehet betérni hazánkban, ez a szám pedig a 2013-as átrendeződés óta soha nem volt ilyen alacsony. Éves alapon is látszik a visszaesés, a 2023 novemberében üzemelő 5797 dohánybolthoz képest ma már több mint százzal van kevesebb Magyarországon.

Lázár János dohányos barátja és családja is megalapította a maga alapítványát, ahova beterelte a fél hazai dohánypiacot.

Kapcsolódó cikk Mi jöhet még? Alapítványi cigarettát szívhatnak a magyarok Lázár János dohányos barátja és családja is megalapította a maga alapítványát, ahova beterelte a fél hazai dohánypiacot.

Előbbit 2023 szeptember 12-én jegyezte be a Szegedi Törvényszék és Sánta János István a képviselője, míg utóbbit 2023 szeptember 14-én és Sánta János József a kurátora.

A hódmezővásárhelyi Sánta család és környezete ezzel még inkább leuralja a dohányboltok beszállítói piacát, hiszen az állami koncesszióval működő Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE) 49 százalékos tulajdonosa a BAT Pécsi Dohánygyár, a fennmaradó 51 százalék pedig a Tabán Trafik Zrt.-é, amelynek több más magánszemély mellett a legnagyobb tulajdonrésze Sánta János József hódmezővásárhelyi vállalkozóé. Ő Lázár János miniszter jó ismerőse, és korábban az ő számítógépét is megjárta az a törvénytervezet, amelynek alapján végül újraszabták a dohánykereskedelmet Magyarországon. Tehát már a Rónatabak és az ODBE is egy érdekkörbe tartozik.

A Rónatabak kedvelt hazai és nemzetközi márkák forgalmazója, eddig a luxemburgi Landewyck család birtokolta, de most már a Lázár János építési és közlekedési miniszter által jól ismert hódmezővásárhelyi családhoz és környezetéhez tartozik. A tavaly novemberben alapított CZI-NOR 2024 Holding többségi tulajdonosa Czibulya Norbert, aki a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének alelnöke, valamint a Sánta család egyik fő cégének, a Continental Dohányipari Zrt.-nek az igazgatósági tagja. A kisebbségi tulajdonos pedig maga a Continental Zrt.

A hódmezővásárhelyi Sánta családnak még az eddiginél is nagyobb lett a befolyása a magyar dohánypiacra. Az Opten adatbázisából ugyanis kiderült, hogy a CZI-NOR 2024 Holding Kft. idén január 1-vel a Rónatabak Dohányforgalmazó Kft. tulajdonosa lett.

Ezúttal az egyik legnagyobb dohányforgalmazó céget kebelezte be a hódmezővásárhelyi Sánta család és környezete.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!