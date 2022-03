Legalább húszezer gyerek maradhat még egy évet óvodában

Tavaly januártól változtatott a kormány az iskolaérettségi vizsgálatok szabályain, azóta nem az óvodák és a szülők, hanem az Oktatási Hivatal dönthet arról, hogy a hatéves gyerekek iskolaérettek-e. Ha a szülők még egy évet szeretnék óvodába járatni gyermeküket, az OH-hoz kell kérelmet benyújtaniuk, és a döntés is ott születik meg. Az új eljárást sokan bírálták, főként azért, mert attól tartottak, sok kisgyerek éretlenül kerülhet iskolába - foglalja össze a Népszava cikke.

A cél az volt, hogy csökkenjen a halasztást kérők száma. Ezt sikerült is elérni, mivel 2019-ben még mintegy 30 ezer gyermek esetében kértek halasztást a szülők, idén 21 353 kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz. Ezek esetében viszont szinte kizárólag a szülők kérésének megfelelően döntött a hivatal, mivel a lap kérdésére az OH azt közölte, az eddig elbírált 20,6 ezer eset 98 százalékánál született a kérelemnek helyet adó döntés.