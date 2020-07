Lesz második hullám? Mi lesz a horvátországi nyaralásokkal?

Csabai Károly, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu szakújságírója a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában aktuális témákat járt körül.

Ahogy április környékén szinte mindenkit az foglalkoztatott, mikor térhet vissza a koronavírus-járvány miatt felbolydult élet a normális kerékvágásba, addig most az a fő topik, lesz-e második hullám. Illetve van-e már most is, hiszen egyre több országból ismét növekvő fertőzöttségi adatok jönnek. Közülük is több kelet- és közép-európai államból. Például Horvátországból, ahol az utóbbi napok számai már elérték a tavaszi csúcsot. Nem csoda, hogy sok honfitársunk figyeli aggódva a déli szomszédainktól érkező híreket, hiszen az adriai tengerpart az egyik legkedveltebb üdülőhely.

Illusztráció. Fotó: Pixabay Illusztráció. Fotó: Pixabay

Azt, hogy Magyarországon lesz második hullám, maga Orbán Viktor valószínűsítette május elején, mondván, „nyáron lelassulhat a járvány, utána jön a második szakasz, október-november környékén”. Az erre való felkészülést lehet kiolvasni abból, hogy bár sokan már a pokolba kívánják a maszkot, annak viselése továbbra is kötelező a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban. S valószínűleg ez így is marad még egy ideig, noha voltak feltételezések arról, hogy az operatív törzs azt követően, hogy a kormány lefújta a veszélyhelyzetet, ezt az előírást eltörli. Az pedig, hogy a kormány többezer milliárd forintot különített el a parlament által múlt héten elfogadott 2021-es költségvetésben a járvány elleni védekezésre, ugyancsak arra utal, hogy a koronavírus tekintetében még erős hónapokra lehet számítani.

Ez azt is jelenti, hogy még korainak tűnik azon lamentálni, vajon a COVID-19 levonulását követően sikerül-e annak pozitív hatásait megtartani. Jelesül, hogy csak a valóban indokolt esetben kerül sor személyes találkozókra, gondolva itt mindenekelőtt az üzleti tárgyalásokra. Ez ugyanis az utazások csökkenése révén hozzájárulhatna az egészségesebb levegőhöz. Vagyis ahhoz, hogy az élet mégse a régi kerékvágásba térjen vissza.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: