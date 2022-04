Levelet írtak a tanárok Orbán Viktornak – mit kérnek?

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levélben fordult Magyarország következő miniszterelnökéhez, amelyben egyebek mellett önálló oktatási minisztérium létrehozását, jelentős béremelést és a munkaterhek csökkentését sürgetik.

Az MTI-nek is eljuttatott dokumentumban a szakszervezet azt írta, Tudomásunk szerint a választásokon győztes pártszövetség több tagja is nyilvánosan hangot adott annak a véleménynek, hogy valóban szükséges és nem tűr halasztást a pedagógusok helyzetének, életkörülményeinek javítása, beleértve az anyagi megbecsülést, a munkaterhek csökkentését, a független értelmiségi lét feltételeinek megteremtését.

Az elmúlt évek tapasztalatai az érdekképviselet szerint azt mutatták, hogy a kormány eddigi struktúrájában nem volt igazán gazdája az oktatásnak. Nem volt olyan kompetens vezető, aki szakértelmével és elhivatottságával kellőképpen tudta volna a jövő szempontjából talán a legfontosabb ágazat érdekeit érvényesíteni - fogalmaztak.

A PDSZ szerint nem vált be az a megoldás sem, hogy különböző minisztériumok fennhatósága alá kerültek az oktatás különböző területei. Mindezért szükségesnek tartják önálló oktatási minisztérium létrehozását, mely az oktatás minden területét - az óvodától a felsőoktatásig - összehangoltan tudja képviselni.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy jelentős béremelés és a munkaterhelés csökkentése nélkül nem orvosolható a tantestületek elöregedése és a létszámok drámai csökkenése, nem csökkenthető a feszültség a társadalom és a kor elvárásai és az oktatási intézmények teljesítőképessége között. A PDSZ már az előző kormány megalakulásakor és azóta is több ízben megfogalmazta az önálló oktatási tárca szükségességét - emlékeztettek, és megjegyezték, remélik, most - miután a tanárhiány napról napra súlyosbodik - megértőbb fülekre talál kérésük, mint eddig.

