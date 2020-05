Magyarországot elég sokan megelőzik a koronavírusos mentésben

Fontos, hogy bár Orbán Viktor április elején a GDP 18-22 százalékát kitevő mentőcsomagot helyezett kilátásba , ami végül 9200 milliárdos lett , ebben benne vannak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) intézkedései is – a Bruegel Intézet ezúttal azonban csak a fiskális ösztönzéseket vette figyelembe, a jegybanki hitelprogramokat (mint például az MNB 1500 milliárd forintos NHP Hajrá-ja), valamint az eszközvásárlásokat (az MNB 1000 milliárd forintnyi állampapírt és 300 milliárdnyi jelzáloglevél megvételére vállalt kötelezettséget ) nem.

A tízes uniós körbe Magyarország is bekerült, a közép- és kelet-európai régióból egyedüliként. Ezért mi tovább kutattunk és a napokban megjelent konvergenciaprogramok, valamint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) adataival kiegészítve Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia mutatóit is feltüntettük (ilyenek Horvátországról nem voltak fellelhetőek).

Ezek után lássuk az eredményt. A Bruegel Intézet összesítése 12 országra kiterjedően mutatja, hogy az április 16-áig megtett intézkedések a 2019-es GDP-k hány százalékát tették ki, miután – szól a tanulmány indoklása – a 2020-as gazdasági növekedési kilátások meglehetősen bizonytalanok. Ebből a tucatnyi államból tíz az EU tagja, míg az Egyesült Királyság és az USA is górcső alá került.

A második kategóriába a brüsszeli intézet tanulmánya azokat a közvetett költségvetési támogatásokat sorolta, amelyek az adókkal és a társadalombiztosítási hozzájárulásokkal kapcsolatosak, de e támogatásokat később vissza kell fizetni. Vagyis ezek az intézkedések javítják a magánszemélyek és a vállalatok pénzügyi helyzetét, de nem jelentik a kötelezettségeik eltörlését. Ezért ezek a 2020-as központi büdzsé egyenlegét rontják, de a következő évit javíthatják, amikor a felfüggesztett adók és tb-járulékok befolynak majd. Néhány ország ugyanakkor a hitelek – mint például Magyarország – és közműszámlák fizetésére adott moratóriummal próbálja segíteni a lakosság és a vállalati szektor likviditásának javulását. Márpedig még ha az emiatti terheket a bankok és a közműszolgáltatók le is nyelik, az a nyereségeik csökkenése, következésképpen az azok utáni adókötelezettségeik mérséklődése okán ugyancsak ronthatja a 2020-as büdzsék egyenlegét.

Érdekes tanulmányt tett közzé a brüsszeli Bruegel (Brussels European and Global Economic Laboraty) Intézet arról, hogy az EU egyes országai, valamint az Egyesült Királyság és Egyesült Államok milyen költségvetési intézkedéseket tettek a koronavírus-járvány negatív hatásainak fékezésére.

