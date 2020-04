Május 4-én indulnak az érettségi vizsgák - de nem lesz kötelező részt venni

Az érettségivel kapcsolatban is döntés született a kormányülésen.

A kijárási korlátozásról is döntöttek - erről itt számoltunk be.

Csak írásbeli érettségik lesznek, május 4-én kezdődnek, a lebonyolítás két hetet vesz igénybe. Szóbeli érettségi csak ott lehet, ahol eddig nem volt bevett az írásbeli vizsgák tartása. A vizsgázók létszáma egy helyiségben nem haladhatja meg a 10 főt és biztosítani kell a 1,5 méteres távolságot is. Gulyás Gergely kiemelte: nem kötelező idén érettségiznie mindenkinek - aki úgy döntene, hogy most nem tesz vizsgát, annak ősszel lesz lehetősége letennie az érettségit.

113 ezren vannak akik érettségire jelentkeztek idén, de ebben benne vannak azok is, akik előrehozott érettségin vennének részt - mondta a szerdai kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A döntés értelmében előrehozott érettségire nem lesz lehetőség, csak az tehet érettségit, akinek idén a felvételihez szüksége van rá. Így több mint 80 ezer fiatal érettségizhet idén.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!