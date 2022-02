Már akadozik a mobil kapcsolat Ukrajnában

Csütörtök délelőtt gyakorlatilag alig lehetett mobil kapcsolatba lépni egymással Ukrajna több megyéjében - jelentette az UNN ukrán hírügynökség. A lembergi, az odesszai és a csernovicki megyékben voltak a legnagyobb szakadozások. Az ukrán hatóságok és műszaki csoportok igyekeznek helyreállítani a távközlési rendszer sérült vagy nem működő elemeit.

Közben jöttek részeletesebb hírek a nagyvárosokban történt robbanásokról. Kijevben például a Dnyeper folyó bal partján, Brovari városkában és Boriszpolnál, vagyis a nemzetközi repülőtér közvetlen közelében is voltak robbanások - számoltak be szemtanúk. A robbanások után kisebb nagyobb tüzek is keletkeztek, ezeket most is megpróbálják eloltani. Brovari esetében légitámadásról szólt a hírügynökségi jelentés, abban az orosz akcióban egy négyemeletes épületet ért több találat, meghalt egy ember és többen megsérültek.

Az UNN szerint Harkivban, Zsitomirban, Herszonban és Bredjanszkban is voltak robbanások. Ukrajna harmadik legnépesebb városában, a stratégiailag rendkívül fontos Odesszában a CNN szerint a kikötőben és a város központjában is hatalmas robbanások voltak. Ottani áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés, viszont a nagyobb orosz csapatösszevonásokat megerősítették.