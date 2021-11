Már hiánycikk az otthoni Covid-teszt, de vajon mennyire megbízható?

Közel két éve, hogy velünk van a koronavírus járvány, és ezalatt az idő alatt biztos, hogy sokan COVID-tesztek egész sorát végezték már el. Ez lehetett akár az orvosi rendelőben, egy tesztlabor kihelyezett bódéjában, de van már hazánkban autós tesztelési állomás is. Sőt! Egy ideje már kaphatóak az otthon is elvégezhető COVID-teszek.

De ezek vajon annyira pontosak, mint a szakemberek által alkalmazott tesztek? Vannak bizonyos dolgok, amiket figyelembe kell venni az otthoni teszt kiválasztásakor? Michael Blaivast, az Anavasi Diagnostics tiszti főorvosa így látja.

Kezeljük a helyén az otthoni COVID-teszteket. Fotó: Depositphotos Kezeljük a helyén az otthoni COVID-teszteket. Fotó: Depositphotos

Valóban működnek az otthoni COVID-tesztek?

Igen és nem. Dr. Blaivas szerint a rendelkezésre álló otthoni COVID-teszteket úgy tervezték, hogy egyszerűbben használhatóak legyenek, mint a laboratóriumi tesztek, ezért gyakran különböző módszereket alkalmaznak a fertőzés bizonyítékainak azonosítására.

“Ezek a teszttervezési kompromisszumok általában olyan teszteket eredményeznek, amelyek kevésbé pontosak, mint a tipikus PCR vagy más molekuláris teszt, amelyet orvosi környezetben végeznek. Bár azt mondhatnánk, hogy a jelenleg elérhető otthoni tesztek 'működnek', de vannak korlátaik” – mondja a tiszti főorvos.

Mit kell tudnia annak, aki otthoni teszt elvégzését tervezi, annak helyes vagy helytelen módjáról?

Az otthoni tesztadminisztráció fokozott pontosságot igényel a megfelelő eredmény eltérése érdekében.

„Az otthoni tesztek többségének sikere azon múlik, hogy a felhasználó tökéletesen betartja-e az utasításokat, amihez a teszt használata előtt legalább egyszer (de jobb, ha többször!) el kell olvasni az utasításokat.”

Ez a leírás elmagyarázza, hogy milyen részletes utasításokat kell követni, hogy a megfelelő végeredményt kapjunk. Amikor otthoni tesztet végzünk, akkor nagyon körültekintően kell eljárni, különösen a teszt elvégzése közben.

Vannak olyan konkrét COVID-teszt márkák vagy vizsgálatok, amelyeket javasolnak az orvosok?

Dr. Blaivas azt mondja, a legpontosabb tesztek a PCR vagy más molekuláris típusú tesztek. A gyógyszertárakban kapható otthoni COVID-tesztek a kórházi laboratóriumi tesztek pontosságához nem illeszkednek 100 százalékosan. Minden otthoni COVID-teszt hatóságilag jóvá vannak hagyva, de ezek a tesztek nem bizonyító erejűek. Egy pozitív otthoni teszt után is érdemes elvégeztetni a hivatalos PCR-tesztet. Az otthoni teszt nem ad védettségi igazolást.

Mikor kell egy teljesen beoltott személynek COVID-tesztet elvégeznie? Ha kapcsolatba került pozitív esettel? Ha tüneteket mutat?

„Most már tudjuk, hogy a teljesen beoltott egyének továbbra is megfertőződhetnek a COVID-dal, de jellemzően enyhébb tüneteik lesznek, mint be nem oltott társaiknak. Ha valakit beoltottak, és elkapta a COVID-vírust, akkor is megfertőzhet másokat – még akkor is, ha nem produkál tüneket" - mondja Dr. Blaivas.

Az orvos azt javasolja, hogy mindenki, aki találkozott COVID-pozitív személlyel és szoros kontaktba került vele, végezzen tesztet otthon. Fontos, hogy senki ne fertőzze meg akaratlanul, tünetmenetesen a körülötte lévő embereket, ezért az otthon végzett teszt segítség.

Ha valaki elvégez egy otthoni tesztet, és az pozitív, mi legyen a következő lépés?

Dr. Blaivas azt mondja, ha az otthoni antigénteszt pozitív eredményt ad, azt javasolja mindenkinek, hogy erősítse meg ezt az eredményt PCR-rel vagy más molekuláris teszttel, például egy kórházi laboratóriumban végzett vizsgálattal. Ezek pontosabbak az otthoni lehetőségeknél. Mindkét esetben értesítenie kell az illetőnek az orvosát, és/vagy orvosi vizsgálatot kell kérnie. Továbbá szükséges a karanténba vonulás, mert így lehet elkerülni, hogy másokat véletlenül megfertőzzünk.

(A cikk eredetileg a Privátbankár lapcsoport Életforma magazinjában jelent meg.)