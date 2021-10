Március végéig lesz érvényes a külföldi kamionosok vész-munkavízuma Nagy-Britanniában

A brit belügyminisztérium szombati bejelentése szerint március végéig vállalhatnak munkát azok az uniós kamionsofőrök, akik a súlyos üzemanyagellátási fennakadásokat okozó sofőrhiány enyhítésére meghirdetett kedvezményes engedélyezési program keretében érkeznek Nagy-Britanniába.

A tárca ismertetése szerint a gyorsított munkavállalási elbírálás feltételei közé tartozik, hogy a sofőröknek október 15-ig meg kell érkezniük Nagy-Britanniába. A határon üzemanyagszállító teherautók vezetésére érvényes - C vagy C+E kategóriás - jogosítványt kell felmutatni, amelyet az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (EEA) országaiban, vagy Svájcban állítottak ki. Be kell szerezni emellett a brit üzleti, energiaügyi és iparstratégiai minisztériumtól egy engedélyező okiratot is. Azok a munkavállalók, akik teljesítik e feltételeket, 2022. március 31-ig dolgozhatnak üzemanyagszállító tartályautók vezetőjeként Nagy-Britanniában.

Kapcsolódó cikk Nem elég az energiakrízis, már benzinhiány is fenyegeti Nagy-Britanniát Nincs elég kamionsofőr, hogy szállítsa a naftát, ezért a nagy olajcégek elkezdték bezárni a töltőállomásokat.

A belügyminisztérium szombati ismertetése hangsúlyozza: a beléptetést intéző határőrizeti illetékes elbírálásán múlik, hogy a munkavállalásra érkező kamionsofőrök megfelelnek-e a kiírt feltételeknek és beutazhatnak-e Nagy-Britanniába munkavállalás céljából.

Az elbírálás során a határvédelmi szolgálat tisztviselője a felmutatott vezetői engedélyek ellenőrzése mellett megvizsgálja, hogy a jelentkező valóban üzemanyagszállító tartályautók vezetésére kiírt állások betöltése végett kíván-e beutazni, képes-e saját megélhetéséről és szállásáról közpénzből származó juttatások igénybevétele nélkül gondoskodni, és azt is, hogy a munkavállalási engedély lejárta után szándékában áll-e elhagyni Nagy-Britanniát - áll a brit belügyminisztérium szombati tájékoztatásában.

A tárca hangsúlyozza azt is, hogy ha az így szerzett átmeneti munkavállalási engedély birtokosa az engedély lejárta előtt távozik az országból - például rövid időre hazalátogat -, engedélye érvényét veszti, de az illető visszatérhet Nagy-Britanniába, és ha felmutatja az eredeti elbíráláshoz használt okmányait, újból munkavállalási engedélyt kap üzemanyagszállító teherautók vezetésére. Az így újból megadott engedély is azonban csak március 31-ig érvényes.

A brit EU-tagság tavaly január 31-én szűnt meg. A brit kormány az ezután életbe lépett 11 havi átmeneti időszak lejártával, idén januártól új szabályozást honosított meg, amely főleg a szakképzettség és az angol nyelvtudás alapján pontozásos kritériumrendszert alkalmaz a külföldiek nagy-britanniai munkavállalási kérelmeinek elbírálásához, függetlenül attól, hogy a kérelmezők az EU-ból vagy máshonnan érkeznek.

Előnyt jelent az is, ha a kérelmező hiányszakmának számító területeken tud állásokat betölteni, de a kamionsofőri foglalkozás eddig nem szerepelt ezek hivatalos listáján.

Kapcsolódó cikk Ilyen a brit benzinkrízis belülről Három létfontosságú dolgozó meséli el, miként lehetetlenítette el pár nap alatt a munkájukat az, hogy kiszáradnak a töltőállomások Nagy-Britanniában.

A múlt hét közepén azonban országszerte pánikszerű vásárlási roham kezdődött a benzinkutaknál, miután több nagy forgalmazó bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a tartályautó-sofőrök krónikus hiánya miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal. Az ország jelentős térségeiben azóta is folyamatosak a hosszú, esetenként több órás sorok a benzinkutaknál.

A brit lakossági piac 65 százalékát ellátó független kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazók szakmai szervezete, a Petrol Retailers Association (PRA) szombaton közölte, hogy az általa képviselt 5500 nagy-britanniai töltőállomás 26 százalékában még mindig nem lehet semmiféle üzemanyagot kapni. A PRA felmérése szerint változatlanul Londonban és Délkelet-Angliában a legrosszabb - sőt valószínűleg még romlott is - a helyzet, más országrészekben viszont egyértelmű javulás észlelhető.

Kapcsolódó cikk Készenlétbe helyezték a brit hadsereget a benzinkrízis miatt A tartálykocsik vezetésére kiképzett katonák segítenek be az üzemanyag-szállításba, ha tényleg nem javul a helyzet.

A brit kormány kérésére hétfőtől a hadsereg kétszáz tagja is bekapcsolódik az üzemanyagszállításba. A fuvarozói szakma érdekképviseleti szervezeteinek számításai szerint azonban a brit áruszállítási szektorból legalább százezer kamionsofőr hiányzik, elsősorban azért, mert a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) óta rengeteg uniós munkavállaló távozott Nagy-Britanniából.

A brit közúti áruszállítási szövetség (Road Haulage Association) legutóbbi becslése szerint csak az új munkavállalási szabályok januári életbe lépése óta 30 ezer külföldi kamionsofőr hagyta el az országot.