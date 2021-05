Márciusban már láttak külföldi vendéget a Balatonnál

Idén márciusban is a Németországból érkező vendégek töltötték el a legtöbb éjszakát (12 188) a hazai szálláshelyeken a KSH adatai szerint, azt viszont talán kevesen gondolnák, hogy a második legtöbb éjszakát a román (vagy határon túli magyar) vendégek töltötték el nálunk (8 014).

Ez azért lehet érdekes, mert márciusban is az a szabály volt érvényben Magyarországon, hogy a szálláshelyeken csak az üzleti, gazdasági vagy oktatási tevékenység céljából érkező vendégeket lehet fogadni. Vagyis a német üzletemberek után a hivatalos statisztikák szerint a román üzletembereknek (vagy vendégmunkásoknak) volt leginkább halaszthatatlan ügye márciusban Magyarországon. A harmadik helyen az ukrán üzletemberek (vagy vendégmunkások) állnak 6 489 márciusi vendégéjszakával, alaposan megelőzve az osztrák üzletembereket.

A lapunk által még február végén megkérdezett szállodák azt közölték: az üzleti célra jellemzően valamilyen okirat, igazolás elfogadható, amely a jelzett cél alátámasztására alkalmas. Ugyanakkor a szállodások nem tudják ellenőrizni, hogy a bemutatott üzleti igazolás megfelel-e a valóságnak vagy sem. Rendőrségi forrásunk szerint a hatóságok nem tapasztalták, hogy a belföldi üzleti utakra vonatkozó szabályokat tömegesen kijátszották volna.

A KSH adatai szerint a magyar üzletemberek sem pihentek márciusban. Összesen 224 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, ebből 136 ezret a belföldiek, 88 ezret a külföldiek töltöttek el. Ez persze rendkívül nagy visszaesést jelent a Covid-mentes időkhöz képest: az összes vendégéjszaka 70 százalékkal volt kevesebb a tavaly márciusinál.

A megfigyelt mutatók csökkenése még jelentősebb a járvány kitörése előtti időszakhoz viszonyítva, a vendégéjszakák száma 2019 azonos időszakához képest 89 százalékkal lett kevesebb

- közölte a KSH.

A kormány ugyanis tavaly március 4-én jelentette be, hogy koronavírusos beteget találtak Magyarországon, de a turizmus csak március végén, április elején zuhant be teljesen.

Külföldit láttak a Balatonon

A területi elosztásuk is érdekesen alakul a hazai és a külföldi üzleti vendégeknek. "Forradalmi" változás, hogy három hónap után újra regisztráltak külföldi vendéget a Balatonnál, sőt, rögtön kétezer külföldi vendégéjszaka mutatkozott. Pedig normális időkben márciusban azért 70-80 ezer éjszakát eltöltenek a külföldiek a tónál. A legtöbb üzlet természetesen Budapesten köttetett. A fővárosban eleve nagyon elenyésző a belföldi vendégéjszaka: például 2018 márciusban is csak 112 ezer volt, ehhez képest a most március 42 ezer relatíve nem is számít akkora visszaesésnek, mint mondjuk a balatoni régióé. Tehát Budapestről a belföldi éjszakák 63 százaléka tűnt el, ellenben a külföldi vendégéjszakáknak a 95 százaléka: 2018 márciusban 699 ezer volt, most 38 ezer.

Hogy jobban ráfért volna az állami segítség a napokban (május 1-től fogadhatnak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket a szállodák) újraindult szektorra, azt jól jelzi, hogy a KSH adatai szerint a 2,5 milliárd forint márciusi szállásdíj-bevétel 67 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál (pedig már a tavaly márciusi is erősen a zuhanás jeleit mutatta), míg 2019 márciusához (19 milliárd forint) képest 87 százalékos a visszaesés.

Tehát az ágazat a bevételeinek közel a 90 százalékától esett el csak márciusban (a korábbi hónapokban is) a békeévekhez képest. A kormány által sokat emlegetett bértámogatás lényege pedig mindössze annyi, hogy a bruttó bérek 50 százalékát az állam, 50 százalékát pedig a munkaadó állja.

Tehát a cégeknek 90 százalékos visszaesés mellett kellene a dolgozóik bruttó bérének 50 százalékát kifizetniük valamiből. A hazai szállodaipart ismerő forrásunk szerint 483 szálloda (tavaly márciusban 857 szálloda üzemelt) alapvetően azért volt nyitva márciusban, mert a támogatásokat a személyzet megtartásával lehetett megkapni.

A csehek is a nulláról kezdik

Persze a környező országogban is a romokból kell újra felépíteni a turizmust. Az első negyedévben kétharmadával csökkent a németországi szálláshelyek forgalma a járványvédelmi korlátozások miatt, márciusra viszont már mérséklődött a visszaesés a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn publikált jelentése alapján. Márciusban 9,1 millió vendégéjszakát szolgált ki a német szállásipar, 42,7 százalékkal kevesebbet a 2020 márciusinál. A belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 41,1 százalékkal 8,2 millióra csökkent, a külföldieké pedig 53,3 százalékkal 0,9 millióra.

A Magyarországgal versenyben lévő Csehország is gyakorlatilag a nulláról kezdheti. A január-márciusi időszakban a kereskedelmi szálláshelyeken 282 ezer ember szállt meg Csehországban, ami a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva 91,1 százalékos csökkenés - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal hétfőn Prágában. A külföldi vendégek esetében a csökkenés még nagyobb, 96,3 százalékos. A CzechTourism a következő hónapokban több kampányt és marketing akciót tervez a csehországi turizmus fellendítésére. Magyarországon egyelőre ilyen tervezett nemzetközi kampányról nem hallani.