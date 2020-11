Márciusig kell csak várniuk az USA-ba illegálisan bevándorlóknak

Biden hangsúlyozta: már elnöksége első száz napjában kötelezettséget vállal az állampolgárság megadására mintegy 11 millió illegális bevándorlónak, és az erről szóló törvénytervezetet átküldi a kongresszusnak. Kifejtette azt is, hogy elnöksége első száz napjának legfontosabb feladata a bevándorlási reform megvalósítása és a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek enyhítését célzó csomagterv elfogadtatása lesz. Részletekkel is szolgált.

Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje integet beszéde után a Delaware állambeli Wilmingtonban az amerikai elnök-, valamint képviselőházi és részleges szenátusi választások éjszakáján 2020. november 3-án. (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo) Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje integet beszéde után a Delaware állambeli Wilmingtonban az amerikai elnök-, valamint képviselőházi és részleges szenátusi választások éjszakáján 2020. november 3-án. (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

Ígéretet tett rá, hogy jelentős mértékben megnöveli az Egyesült Államokba befogadandó menekültek számát. Donald Trump, a hivatalban lévő republikánus elnök 15 ezer főben szabta meg az évente befogadható menekültek számát, Biden most azt ígérte, hogy ezt a kvótát évi 125 ezer főre emeli. Eltörli a Trump-kormányzat azon tiltó rendelkezését is, amelynek értelmében meghatározatlan időre felfüggesztették a beutazást azokból az országokból, amelyeket a terrorizmus melegágyának minősítettek.

A politikus azt mondta, hogy korrigálni fogja, illetve semmisnek mondja ki azokat a korábbi, Trump által hozott elnöki rendeleteket, amelyek szerinte kártékonyak voltak, és - úgy fogalmazott - "jelentékenyen befolyásolták a klímaviszonyok romlását, és ezzel egészségtelenebbekké tettek bennünket".

Az interjúban Biden megerősítette, hogy megkezdődött a hatalom átadásának folyamata, s a jelenlegi elnök nemzetbiztonsági csapata már meg is kereste az ő munkatársait. Korábban - még kedden délután - újságíróknak azt is megerősítette, hogy naponta megkapják majd a szigorított titkosítású hírszerzési jelentéseket is. Biden hangsúlyozta: "ez nem egy harmadik Obama-ciklus lesz, mert... teljesen más a világ ma, mint az Obama-Biden adminisztráció idején volt".