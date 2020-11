Maruzsa: a járvány jelen van a köznevelésben

Az RTL Klub kérdésére, hogy mi a feltétele annak, hogy valakit a koronavírus áldozatának tekintsenek, a tisztifőorvos elmondta, hogy a halotti bizonyítványt a halottkém állítja ki, ezen pontosan meghatározott sorok vannak. A halál közvetlen okát meg kell nevezni, ha volt, akkor alapbetegséget és a különböző kísérőbetegségeket is. Magyarországon már az első hullám idején úgy döntöttek, hogy ahol bármikor pozitív teszttel regisztrálták az illetőt halála előtt, akkor beleszámolják a koronavírusos halottak közé. Müller szerint a legtöbbször kísérőbetegségként jelenik meg a vírus. Hozzátette: a járvány kezdete óta összesen 3190 halálesetet regisztráltak, 4-6 százalékra tehető azok aránya, akik semmilyen alapbetegségben nem szenvedtek.

A tisztiorvos elmondta, hogy a 6 szűrőbusz belépésével folyamatosan nő teszt és laborkapacitás, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a lakosság ne kezdjen gyógyszerfelvásárlásba; a gyógyszertárak nyitva és folyamatos a gyógyszerellátás is.

Mától a katonaság 93 egészségügyi intézményben segít be a munkákba, olyan tevékenységet végeznek, melyek egészségügyi szakképesítést nem igényelnek – hangsúlyozta Müller Cecília.

A mai adatokat ismertetve a tisztifőorvos kiemelte: a legfiatalabb elhunyt 33 éves, a legidősebb pedig 98 volt; továbbra is a krónikus betegségben szenvedők közül szedi áldozatait a járvány, ezért Müller ismételten felhívta a figyelmet a szabályok betartására.

„Európa küzd a járvánnyal, amire sajnos számítani lehetett az elmúlt napok járványgörbéje alapján, és Magyarországon is jelentősen nőtt a fertőzöttek száma” – kezdte ismertetését Müller Cecília tisztifőorvos.

A napokban hasonló tájékoztatás indul el a Kréta rendszeren belül is. Elindult a Kréta rendszer digitális tanóra funkciója is, melynek segítségével a pedagógusok online órákat tudnak tartani a diákoknak. Maruzsa hangsúlyozta, hogy emellett megmarad a tanárok szabadsága, hogy más, alternatív rendszereket használjanak.

Az EMMI mai napon küldi ki az iskoláknak a tárcavezető határozatát, mely lehetőséget biztosít a krónikus betegségben szenvedő pedagógusok számára, hogy ha kérik, digitális módszerrel oktathassanak. Ehhez az intézményvezető engedélye szükséges. Természetesen a technikai feltételeknek ehhez meg kell lenniük, és biztosítani kell a tanulók tantermi felügyeletét is.

A szombaton bejelentett 30 napos, ingyenes internethasználat mellett az államtitkár elmondta, hogy a kormány lehetőséget biztosít az akkreditált pedagógus továbbképzések online formában való megszervezését, valamint arra is lehetőség lesz, hogy a pedagógus minősítések online formában valósuljanak meg.

A november 11-től a kilencedik évfolyamtól életbe léptetett, tantermen kívüli digitális munkarendről Maruzsa Zoltán úgy nyilatkozott, hogy az zökkenőmentesen zajlott, több idő is jutott rá, mint korábban.

Ami a diákokat, óvodásokat érinti: iskolákban, óvodákban az estek 51 százalékában egy fő fertőződik meg, az esetek 95 százalékában pedig 1-5 fő között marad a fertőzöttek száma; jelenleg pedig a tárca 53 olyan esetről tud, ahol 10 fő fölé emelkedett ez a szám, 47 esetben gimnázium az érintett intézmény, melyeket múlt hét szerdán át is állítottak a tantermen kívüli digitális munkarendre.

Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs mai tájékoztatóján utalva az online fórumokon, a közbeszédben is felmerülő kérdésre, miszerint „működnek-e a preventív intézkedések az oktatási intézményekben” a legfrissebb számadatokkal válaszolt.

