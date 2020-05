Mától ismét szabad a szerb-magyar határ

A sajtótájékoztatóba belefért egy kis bujtatott migránsozás is abban a formában, hogy Szijjártó kiemelte: akik illegálisan akarnak átjutni a határon, azok ellen továbbra is fellépnek a hatóságok.

Szijjártó arról is beszélt, hogy a magyar kormány folytatja a vajdasági gazdaságfejlesztő programot, a következő körben 54 közepes és nagyléptékű pályázatra 6 milliárd forintnyi támogatást hagyott jóvá a kormány. A miniszter örvendve mutatott rá, hogy a Mol és OTP is szerpet játszik a szerb gazdaság újraindításában, végül letette a garast Szerbia Európai Unióba való felvétele mellett.

Ennek egyik lépése, hogy a mai naptól a szerb és a magyar állampolgárok ismét szabadon közlekedhetnek a szerb-magyar határon. A szerb államnpolgárok karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Magyarországra, és ugyanez áll a Szerbiából hazatérő magyar állampolgárokra is.

A külgazdasági és külügyminiszter beszéde elején azzal ágyazott meg a bejelentésnek, hogy a koronavírus-járvány kezeléséről elmondta: minden kétséget kizáróan kijelenthetjük, hogy a közép-európai térség jól védekezett, szigorú szabályokat hoztunk, időben hoztuk meg a korlátozó intézkedéseket, és ezeknek köszönhetően végig ellenőrzés alatt tudtuk tartani a vírust és a terjedését. Az, hogy a két ország korlátozta a határokon a személyforgalmat, jó döntésnek bizonyult, ez hozzájárult a védekezés sikerességéhez, viszont a siker végre azt is lehetővé teszi, hogy Szerbia és Magyarország is elkezdjen óvatosan visszaaraszolni a normalitás felé.

Felszabadult a szerb-magyar határ, mától karanténkötelezettség nélkül lehet belépni Magyarországra, jelentette be Szijjártó Péter Röszkén.

