Még 2 milliárdot adott a kormány a kisvárdai sportcsarnokba - így az eredeti duplájába kerül

Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter városa, Kisvárda lassan a fejlesztések városa is lesz, az elmúlt években ugyanis annyi beruházást indítottak és fejeztek be. Költségvetési forrást, uniós pénzt és TAO-támogatást egyaránt felhasználtak a sport- illetve turisztikai célú fejlesztések megvalósulásához, noha ezek létjogosultsága sok esetben erősen megkérdőjelezhető. Mint arról lapunk rendszeresen beszámolt: épült már itt díszleteket felvonultató mozipark, mesterséges látványszigetek, ökopark, tóba süllyesztett kvárium is a tervek között szerepelt. Ha pedig sportcélokról van szó, szintén széles a paletta: stadion, sporcsarnok, munkacsarnok, sportszálló, öltözők és multifunkcionális sportcsarnok is lesz a 16 ezer fős kisvárosban.

Most utóbbi történetében következett be újabb fejlemény, de egy kicsit tekintsünk vissza az eddig történtekre. A kormány még 2017 végén biztosított 3,5 milliárd forint költségvetési forrást a projektre, 2018 elején ki is írták a közbeszerzési eljárást, ám azt végül indoklás nélkül visszavonták. Pár hónappal később a meghirdetettt eljárás eredmény nélkül zárult, végül harmadik próbálkozásra 2020 elején sikerült megtalálni a nyertes kivitelezőt. A cég ismerős Kisvárdán, hiszen a több korábbi munkát is elnyert Nyírépszer Hungária Kft. ajánlata lett a befutó, mely nettó 3,26 milliárdról szólt.

A kivitelező kiválasztása után szűk fél évvel a kormány a 4000 fős létesítmény megvalósítására még egymilliárd forintot biztosított, így a beruházás összege már több mint 4,2 milliárd forintnál járt. Ám a jelek szerint még ez is kevésnek bizonyul.

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat újabb költségvetési forrást biztosít a projektre. A korábbi határozat módosításával

már nem 4,2 milliárd, hanem 6,3 milliárd forintban határozza meg a kormány a vállalható kötelezettség összegét. Magyarán 6,3 milliárd forintból épülhet meg a létesítmény.

A mostani 2 milliárdos többletforrással így lassan az eredeti duplájába fog kerülni a 4000 fős csarnok. A péntek esti határozat még egy ponton módosítja érdemben a projektet érintő kormányhatározatot.

Stadion és mellette a fedett focicsarnok (Fotó: mfor.hu) Stadion és mellette a fedett focicsarnok (Fotó: mfor.hu)

Míg eddig "kisvárdai multifunkciós sportcsarnok beruházás" szerepelt a határozatban, mostantól "közoktatási célokat is szolgáló, 4000 fő befogadására alkalmas kisvárdai multifunkciós sportcsarnok" a pontos meghatározása. A változtatás nem tűnik jelentősnek, ám legalább papíron dedikáltan a létesítménynek közoktatási céloknak is meg kell felelnie, annak szolgálatában is állnia kell majd.

A csarnok egyébként a városhoz képest hatalmas lesz, hiszen egyrészt a városlakók majd' negyede be fog férni - kérdés, lenne-e ekkora kereslet a létesítményre -, másrészt a pár évvel ezelőtt felhúzott focistadionba "csupán" 2990-en férnek be.

Az épületet a Magyar, az Európai és a Nemzetközi Kézilabda Szövetség nemzetközi kupamérkőzések rendezésére előírt specifikációjának megfelelően alakítják majd ki.

A közbeszerzési kiírás szerint a sportcsarnok mellé készül még 482 parkoló, 241 kerékpártároló, 42+2 akadálymentes VIP parkoló, valamint 3 autóbuszparkoló.