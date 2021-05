Még 700 ezer regisztrált nem vette fel az oltást Magyarországon

Mintegy 5,1 millió magyar állampolgár regisztrált a különféle oltásokra, de 700 ezren még nem vették fel a vakcinát. Mindegyiküket az oltás beadatására szólítjuk fel - mondta György István államtikár, az oltási program vezetője az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Közölte, hogy a Sinopharm vakcinából még félmillió adag áll rendelkezésre, erre május 25-ig lehet regisztrálni. Utalt arra, hogy az ENSZ is elismerően szólt erről, és hogy a készülő magyar vakcina nagyon hasonló lesz ehhez. AstraZenecából korlátozott mennyiség van, a beérkezett adagokat a második oltásokra fogják felhasználni. Felszólította a regisztráltakat, hogy éljenek a Szputnyik lehetőségével is, "ne halogassák ennek a beadatását, mert már csak pár ezer adag van szabadon és több nem is érkezik a országba."

Várandós nőket is beoltottak már Pfizer vakcinával (fotó: MTI) Várandós nőket is beoltottak már Pfizer vakcinával (fotó: MTI)

A Pfizer vakcinákról azt mondta, hogy 199 ezer adagot lehet beadni csütörtöktől vasárnapig, ezekre a napokra már lehet foglalni. SMS-t most már nem fognak küldeni senkinek sem. Regisztráció és foglalás nélkül senki nem kaphat ilyen oltást - figyelmeztetett. Elmondta még, hogy eddig mintegy 20 ezer embert oltottak be a kis településeket járó oltóbuszokon.

Müller Cecília országos tisztifőorvos mai intelme így hangzott:

"Ha a háziorvos azt mondja egy vakcináról, hogy biztonságos és hatásos, akkor azt el kell hinni. Ennek alapja az orvos és a beteg közötti bizalom."

Fontosnak nevezte az úgynevezett fészek immunitást is, tehát a szűk családi kör egészségének a fenntartását azáltal, hogy minden tag megkapja az oltást. Ezt azzal összefüggésben mondta, hogy az új fertőzöttek körében továbbra is az aktív dolgozók vannak többségben, az átlagéletkor 43 év. Beszámolója szerint a 19. héten a 40-49 évesek 20 százalékot képviseltek az új fertőzöttek között, a 30-39 éveseknél 19, a 20-29 éveseknél 14, az 50-59 éveseknél 16, a 20 évesnél fiatalabbaknál 11 százalékos arányt mértek. A legtöbben Pest megyében, Budapesten, valamint Borsod megyében fertőzöttek meg.

A tájékoztatón közölték, hogy az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályokat 379-en nem tartották be, a kijárási tilalom megszegése miatt 50 fővel szemben intézkedtek, 1626 házi karantént rendeltek el, így jelenleg 16027-en vannak ilyen korlátozás alatt.