Még gazdagabb lett a NER-elit a koronavírus-járvány alatt - A hét videója

Az elmúlt hetekben is rendszeresen beszámoltunk arról, hogy a koronavírus-járvány és a kormányzati megszorítások miatt az egyes ágazatok (szállodák, éttermek, taxisok, utazási irodák) mekkora visszaesést szenvedtek el. Volt olyan ágazat, ahol 80 százalékos volt a leállás. A NER-elit (Nemzeti Együttműködés Rendszere) azonban leginkább az építőiparban, és újabban a magánegészségügyben erős, így a már elérhető céges beszámolók alapján úgy tűnik, hogy az Orbán-kormány kedvenc cégeit nem, vagy csak éppen érintette a gazdasági hanyatlás, de olyanra is bőven akad példa, aki a válságos évben is tovább gazdagodott.

Mi vagyunk a korán kelő, dolgozó emberek, akik az egész verklit, az egész gazdaságát visszük. A gazdaságpolitikánknak is továbbra is őket kell megcélozni: munkából élők, családok, nyugdíjasok.

- mondta még május 21-i rádiós beszélgetésében Orbán Viktor kormányfő.

Ehhez képest mostani vidónkban listázzuk Mészáros Lőrinc, Szíjj László, Garancsi István, Paár Attila, Tiborcz István és Orbán Győző cégeinek 2020-as teljesítményét. Közös jellemző, hogy a NER-milliárdosok tavaly is több tízmilliárdnyi osztalékot tudtak kivenni cégeikből. A kaszinók szintén a kiválasztott kormányközeli üzletemberekhez tartoznak: mintegy 32 milliárd forint forgalmat könyvelhettek el, de a NER-feleségek, menyasszonyok cégei sem maradtak nyereség nélkül a válság alatt. Új üzlet volt a lélegeztetőgép-biznisz, amely 15 osztalékot hozott a legnagyobb magyar beszerzőnek.