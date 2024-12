Még mindig hiába várják a diákhitelesek, hogy Nagy Márton betartsa az ígéretét

A kormány döntése értelmében a december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védi a kormány, amelyek esetében a hallgatók szabad felhasználású diákhiteleire 2025 első fél évében is legfeljebb 7,99 százalékos kamatteher vonatkozik, emellett továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre a Diákhitel2 és a Képzési Hitel – közölte a Nemzetgazdasági minisztérium (NGM) az MTI-vel hétfőn.

A javaslat társadalmi egyeztetése hétfőn kezdődik, a kapcsolódó dokumentáció a kormányzati portálon lesz elérhető.

Marad a magas kamatteher

Fotó: Facebook / Diákhitel

A kamat ilyen magas szinten tartása azért furcsa, mert szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium 2023 júniusában, amikor a hitelfelvevőt terhelő kamat mértékét 7,99 százalékra emelte, közleményében azt ígérte,

„az egy számjegyű infláció, valamint ezt követően az egy számjegyű jegybanki irányadó kamat elérése megnyitja a lehetőséget, hogy a Diákhitel1 kamata újra 4,99 százalékos szintre csökkenhessen”.

Az infláció éves alapon 2023 októberében ment 10 százalék alá, míg a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot február 27-i ülésén csökkentette egy számjegyűre. Ennek ellenére a diákhitel-konstrukciók kamatát a kormány nem csökkentette.

A tárca közleménye szerint a diákhitel rendkívül népszerű a hallgatók körében, akik idén több mint 4723 új szerződést kötöttek, bevezetése óta pedig már majdnem 400 ezer fiatal diplomához jutását segítette a konstrukció. A diákhitel célja, hogy szem előtt tartva a fiatalok érdekeit, biztosítsa, hogy aki akar és képes rá, az anyagi lehetőségétől függetlenül tanulhasson, végzettséget, illetve diplomát szerezhessen – írták.

(MTI nyomán)