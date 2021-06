Megduplázódott Európában a kritikus célpontokra mért kibertámadások száma tavaly

A 2019-es 146 után tavaly 304, "kritikus szektorokra" mért jelentős kibertámadást jegyzett fel az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége (European Union Agency for Cybersecurity, ENISA). A kórházak és egyéb egészségügyi intézmények rendszerei kárára végrehajtott támadások 47 százalékkal nőttek a koronavírus első évében. A támadásokat gyakran zsarolóvírusokkal követték el, váltságdíjat követelve, jelentette az ügynökség.

A megugró támadásszámokra természetesen a koronavírus miatt felfordult állapotok adnak magyarázatot: a lezárások miatt számos folyamatnak kellett az online térbe költöznie, de a költözést gyakran egyik napról a másikra kellett megoldani, és a biztonsági szempontokat sokszor elhanyagolták a kapkodás következtében.

A Sophos nevű brit biztonsági vállalat kérdőívének eredményei szerint tavaly nemcsak a kibertámadások száma, de a zsarolóvírusos támadások rendezésének költsége is megduplázódott. Ez nem pusztán a követelt, és esetlegesen ki is fizetett váltságdíjak drágulását jelenti, hanem azt is, hogy azokkal együtt az ilyen támadások miatt szükségesssé vált biztosításkötések, helyreállítások költsége is megnőtt, valamint nagyobb bevételek estek ki a hackelések miatt. Tavaly egy zsarolóvírusos támadás összköltsége átlagosan 761 106 dollár volt, míg idén már 1,85 millió.

A támadások ezen túl szofisztikáltabbak is lettek. Eddig jellemzően kétfázisúak voltak: a hekkerek betörtek egy rendszerbe, titkosítással létfontosságú adatokat zártak el a cégektől, majd azokat kimásolták, és azzal fenyegették meg a megtámadottakat, hogy nyilvánosságra hozzák az érzékeny adatokat, hacsak nem kapják meg értük a váltságdíjat. Idén már van egy harmadik fázis is, a lopott adatokkal már a vállalatok ügyfeleit vagy együttműködőit is megtámadják, akiket szintén zsarolnak.

A Sophos egyik senior szakértője azt mondta, a legmagasabb kifizetett váltságdíj, amiről tudomása van, 50 millió dollár volt. Az amerikai Colonial Pipeline cég egyébként közel 5 millió dollárt fizetett a Darkside nevű kelet-európai hackercsoportnak májusban, miután a zsarolók lezárták a vállalat olajvezetékeit, így benzinhiányt okozva több amerikai államban. A kifizetett összeg egy részét az FBI e hét elején vissza tudta szerezni.

(CNN)