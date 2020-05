Meghalt 6 beteg, az aktív esetek száma pedig 1654 főre csökkent

Elhunyt újabb 6 idős, krónikus beteg és ezzel 448-ra emelkedett az elhunytak száma, a gyógyultak 1371-en vannak. Az aktív esetek száma 1654-re csökkent.

Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 77%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A területi megoszlás tekintetében továbbra is Budapest, Pest és Fejér megye a legérintettebb települések a fertőzöttek számában, de 200 fölött van a Covid-19-cel megbetegedettek száma Zala megyében is, ahol két idősotthonban is jelen van a vírus.

Péntekre még nem született döntés arról, hogy Budapesten lesznek-e, és ha igen, mikortól várhatóak enyhítések, a polgármesterek mindenestre erre, a korlátozások fokozatos mérséklésére tettek javaslatot a kormánynak. Orbán Viktor pénteki Kossuth rádiós interjújában elmondta, Budapestről szombat délután lesz döntés.