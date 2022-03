Meghalt egy amerikai videóriporter az orosz-ukrán háborúban

Andrij Nebytov, a kijevi régió rendőrfőnöke számolt be arról, hogy Brent Renaud, az 51 éves, Peabody és DuPont díjas videóriporter elhunyt, a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint lelőtték - írja a Guardian.

A 51-year-old New York Times correspondent Brent Renaud was shot dead in Irpen today. Another journalist was injured. Now they are trying to take the victim out of the combat zone. pic.twitter.com/7FtazzW819 — KyivPost (@KyivPost) March 13, 2022

Az első információk arról szóltak, hogy Renaud a New York Times megbízásából tartózkodott Ukrajnában, és az Andrij Nebytov által közzétett sajtóigazolványon is az amerikai lap akkreditációja szerepelt. Nem sokkal később azonban a New York Times megbízott felelős szerkesztője, Cliff Levy, Twitteren közzétett üzenetében megcáfolta mindezt, azt írva, hogy Brent Renaud egy korábban akkreditált sajtóigazolványt használt: