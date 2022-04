Megindult az orosz offenzíva - ez történt az éjjel Ukrajnában

Miután tegnap rég nem látott hevességgel rakétázták, bombázták és lőtték Ukrajnát az orosz erők, éjszaka megindulhatott a Kelet-Ukrajna elfoglalását célzó, régóta várt offenzíva. Ezt Volodomir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be videóüzenetben.

"Már kijelenthetjük, hogy az orosz csapatok elindították a donbaszi csatát, amire régóta készülődtek"

- mondta, és hozzátette, hogy a teljes orosz haderő "egy jelentős részét" köti le ennek az offenzívának a végrehajtása.

"Nem számít, mennyi katonát küldenek oda, mi meg fogjuk védeni magunkat. Harcolni fogunk. Nem adunk fel semmit Ukrajnából" -

tette hozzá.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is megszólalt:

"A háború második szakasza elkezdődött."

A jelentések szerint az oroszok 76 harccsoportot koncentráltak a területre, ezek egy részét Ukrajna más területeiről csoportosították át, de vannak köztük frissen a frontra vezérelt egységek is. Az oroszok így jelentős számbeli fölényben lehetnek e frontszakaszon a reguláris ukrán erőkkel szemben, de az ukránok irreguláris erőket is bevető, az orosz logisztikát és utánpótlást szétziláló taktikája eddig - máshol - igen sikeresnek bizonyult.

Az oroszok már be is nyomultak az első kelet-ukrajnai városba: Kreminna ukrán vezetése közölte, hogy elvesztették az ellenőrzést a város felett, ahol utcai harcok zajlanak. Ukrán források arról is beszámoltak, hogy a városból menekülő civileket is tűz alá vették az oroszok, többen meghalhattak.

