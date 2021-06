Megint jótékonykodik a kormány: Tunéziába és Moldovába küld lélegeztetőgépeket

Új parancsnoka van a Magyar Honvédségnek, a friss Magyar Közlönyben megjelentek szerint a mai nappal hatályos Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy kinevezése, mely öt évre szól. A vezérváltást a kormány hivatalosan a hadsereg előtt álló új kihívásokkal magyarázta.

Egy egészségügyi dolgozó mutatja a Szputnyik V vakcinát tartalmazó ampullát egy minszki kórházban sorra került oltáson Fehéroroszországban (Fotó: EPA/ANDREI POKUMEIKO) Egy egészségügyi dolgozó mutatja a Szputnyik V vakcinát tartalmazó ampullát egy minszki kórházban sorra került oltáson Fehéroroszországban (Fotó: EPA/ANDREI POKUMEIKO)

Eközben a kormánynak arra is volt gondja, hogy több magas beosztású orosz és kínai állampolgárt is kitüntetésben részesítsen, vélhetően a kétoldalú kapcsolatok megerősítése érdekében. Az orosz kormány három, valamint a kínai kormány egy tagja is megkapta a "Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, polgári tagozata" kitüntetést, a koronavírus-járvány alatt, a Sputnik-V vakcinák és más, a védekezést szolgáló eszközök beszerzésekor tanúsított kiemelkedő tevékenységük miatt.

Egy másik kormánydöntés értelmében a sportakadémiák a rendelkezésükre álló állami sportcélú támogatás el nem költött részét az úgynevezett pre-akadémiai (vagyis utánpótlás alatti) korosztályra költhetik, egyedi kérelem alapján, az illetékes miniszter engedélyével.

Nincs közlöny pénzosztás nélkül, ez igaz a legújabb kötetre is, amiben ezúttal a bűnügyi nyilvántartási rendszer fejlesztésére különítettek el egy csinos összeget: a Belügyminisztérium keretét idén 466,4 millió forinttal fejelik meg e célból, jövőre pedig 104,1 millió áll majd rendelkezésre. A rákövetkező évben 138,8 miliót lehet majd erre elkölteni. Ugyanebben a kormányhatározatban 504 millió forintban állapítják meg a belügyi tárca fejezetén belül a kormányzati kommunikációs feladatokra szánt keret felső határát. Erre egyébként eredetileg 69 millió forintot raktak félre a büdzsében.

Arról a döntésről is beszámol a közlöny, mely szerint Moldovába és Tunéziába is lélegeztetőgépeket küldünk, ingyenes felajánlás formájában.

Végül, de nem utolsósorban az egri vár turisztikai célú rekonstrukciójára ad pénzt a kormány, a 1,5 milliárd forintos keretet 200 millióval megtoldva.