Megvalósult Orbán Viktor nagy álma, eljött a szabadság pillanata!

Az év elejei adatok szerint több mint 26 ezer főzőberendezés van a magyar háztartásokban, és 2020 első félévében fél év alatt közel 44 ezer párlatadójegyet váltottak ki az otthonfőzők - ismertette az államtitkár. Tájékoztatása szerint a desztillálóberendezés nyilvántartásba vételi kötelezettségét az új irányelv is előírja, ám az adómentesség miatt párlatadójegy kiváltására a jövőben már nem lesz szükség. (Arról, hogy mennyit bukott a költségvetés a pálinka megadóztatásán, ebben a cikkben írtunk .)

Az államtitkár felidézte, hogy hosszas egyeztetéseket követően végül 2015-ben nagyon kedvezményes szabályokat harcolt ki a kormány. Az elmúlt időszakban pedig azért küzdött, hogy ezeket, az egyébként csekély terhet előíró rendelkezéseket - például a főzést megelőzően a literenként hétszáz forintos, úgynevezett párlatadójegy megvásárlását - is el lehessen törölni - tette hozzá.

Magyarország következetesen kiállt amellett, hogy a saját célra történő pálinkafőzés adómentes legyen, és ez most megvalósulhat uniós szinten is - tájékoztatta Tállai András a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-t.

