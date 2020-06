Megvan, ki adhat ki rendeletet, ha Matolcsy György nem tud

Matolcsy György tegnap meghozott és a Magyar Közlönyben megjelent rendelete módosította azt a 2019. április 23-ai jogszabályt, miszerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökét rendelet kiadásában Nagy Márton alelnök, az ő távollétében pedig Patai Mihály alelnök helyettesíti. A tavalyi módosításra azért volt szükség, mert Patai lett az MNB alelnöke hatéves időtartamra. A mostanira pedig azért, mert Nagy Márton május 28-án lemondott e posztról, s azonnali hatállyal távozott a jegybankból.

Patai Mihály jegybank-alelnök online sajtótájékoztatója a Monetáris Tanács április 7-i ülését követően. (Forrás: az MNB élő YouTube-os közvetítése) Patai Mihály jegybank-alelnök online sajtótájékoztatója a Monetáris Tanács április 7-i ülését követően. (Forrás: az MNB élő YouTube-os közvetítése)

Utód-jelöltjét, Virág Barnabást tegnap már meg is hallgatta a parlament gazdasági bizottsága, s támogatta a kinevezését, szintén hatéves időtartamra. Bár logikusnak tűnne, mégsem ő lesz az, aki Matolcsy György távollétében első helyen rendeletet adhat ki, hanem Patai Mihály lép egyet előre - derül ki a módosított rendeletből. Amit magyarázhat az is, hogy Matolcsy és Patai régi jó barátok, a bizalom egymás iránt töretlen, erről az április végén megjelent Piac&Profitnak adott interjújában az alelnök részletesebben is beszélt.

Az viszont érdekes, hogy a rendeletkiadási helyettesítési sorban sem Nagy Márton leendő utódja, hanem Kandrács Csaba következik, aki tavaly október óta az MNB alelnöke.

Ugyanakkor Nagy Márton a kilencfős Monetáris Tanácsban is Matolcsy első számú helyettese volt. Az nem kérdés, hogy a távozásával a testületben megüresedett helyre Virág Barnabás kerülhet, arról azonban még nincs döntés, hogy a helyettesi poszt kié lesz. A tegnapi rendeletmódosítás alapján azonban nagy valószínűséggel ezt a tisztet is Patai Mihály töltheti majd be.