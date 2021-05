Mélyülő szegénység: havi 67 ezer forintból élnek a szegények Magyarországon

A magyarországi szegénységről és mértékéről kicsit ritkábban esik szó, ez részben köszönhető annak, hogy hivatalos magyar és nemzetközi statisztika évente egyszer érkezik. Ám az meglehetőségen széles spektrumon vizsgálja a háztartások és a társadalom életminőségét, jövedelmi helyzetét. A számok 2010 óta - az Orbán-kormány hatalomra kerülése óta - cáfolhatatlanul javulást mutatnak a felszínen. Alatta viszont elkeserítő kép tárul elénk.

Az egyre előnyösebb és kedvezőbb képről árulkodó mutatókra egyébként a kormány is időről időre kitér a kommunikációs gépezete részeként. Kiemelik milyen mértékben csökkent a szegénységgel érintettek száma Magyarországon, vagy épp mennyit javult a háztartások helyzete, mert egyre kevesebben vannak azok, akik bizonyos - a statisztika által rögzített - dolgokat nem engedhetnek meg maguknak. Mint például az egyhetes nyaralás, legalább hetente kétszer húsfogyasztás, vagy épp azok aránya és száma, akiknek problémát okozna egy-egy váratlan kiadás fedezése.

Ám, mint ahogy sok más területen, az ördög itt is a részletekben rejlik. A probléma nem a statisztikai módszertannal van, hanem az elmúlt néhány évben kialakult trend eredményez brutálisan kiábrándító számokat. A friss, Központi Statisztikai Hivatal által évente kiadott, Háztartások életszínvonala kiadvány alapján már korábban megírtuk, hogy a nyugdíjasok elszegényedése egyre nagyobb méreteket ölt. Az időskori ellátások növekedése ugyanis teljesen elszakadt a bérek látványos emelkedésétől, ami azért okoz problémát, mert az Orbán-kormány által 2011-ben bevezetett új nyugdíjszámítási módszer nem veszi figyelembe a bérek növekedését. A bérek emelkedése pedig felhúzza a szegénységi küszöb értékét is, ami miatt egyre többek ellátása csúszik be ez alá a szint alá. A szegénységi küszöb értéke a 2020-as kiadvány szerint 105 259 forint volt 2019-ben.