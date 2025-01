Mészáros Lőrinc nem szeret közösködni, egyedül maradt a nyomdájában

Mészáros Lőrincre alapvetően nem jellemző, hogy sokáig szeret közösködni valakivel egy cégben, ha van is átmenetileg társa, előbb-utóbb úgy dönt a felcsúti gazdagember, hogy inkább egyedül szeretne ülni a tulajdonosi székben. Két módszer létezik: vagy megveszi a társtulajdonos részét a cégben, vagy az egész társtulajdonost megvásárolja. Most is valami hasonló történt.

Lapunk írta meg tavaly márciusban, hogy a felcsúti milliárdos birodalma újabb és újabb területekre hatol be, ezúttal valamiféle produkciós irodát gründoltak. Az új cég neve legalábbis erre engedett következtetni: Talentis Production Kft. A vállalkozás tavaly március 14-én jött létre és március 21-én jegyezték be, főtevékenysége a reklámügynöki tevékenység, de foglalkoznak még:

sokszorosítással,

hangfelvétel-készítéssel

és fényképészettel

is.

A Talentis Production Kft. ügyfelei számára teljeskörű megoldást kínál a nyomdai gyártások minden területén. Legyen az nagyformátumú nyomtatványok, óriásplakátok, épülethálók, citylightok, poszterek gyártása, vagy akár kis darabszámú névjegyek, füzetek, szórólapok készítése.

– olvasható a cég bemutatkozása a Mészáros csoport oldalán.

Egy emlékezetes plakát

Alapvetően tehát valamiféle nyomdáról lehet szó. Ebben segíthette az új céget, hogy Mészáros Lőrinc nem egyedül vágott bele a nyomdaipar világába, hanem kisebbségi tulajdonosként csatlakozott hozzá a SmileS Consulting Kft.-n keresztül Mile Csaba. Ő leginkább az OSG Group cégcsoport révén lehet ismerős, ők csinálták például az Orbán-kormány számára kiemelkedően fontos budapesti atlétikai világbajnokság teljes dekorációját is. Mile Csaba egy interjúban elárulta: az elején kaptak kritikát más cégektől, hogy miért pont ők nyerték el ezt a projektet, hiszen ők csak egy nyomda. Az OSG digitális nyomdáját a Garancsi István féle Market építette Újpesten.

Nos, az Opten adatbázisa szerint a SmileS Consulting csak tavaly december 17-ig volt tulajdonos a Talentis Production Kft.-ben, azóta már csak a Mészáros Lőrinchez tartozó Talentis Event and Marketing Kft. a vállalkozás birtokosa. Így már egyedül a felcsúti mindenes döntheti el, hogy mit, kinek és mennyiért nyomtatnak.

Szerencsére van is hova kitenni a plakátokat, hiszen bár Mészáros Lőrincnek főleg a turizmusban, a bankszektorban, az agráriumban és az építőiparban vannak érdekeltségei, azért mellesleg a plakátcégei is uralják a közterületi reklámpiacot. A felcsúti gazdagember pedig 2023-ban úgy döntött, hogy az összes plakátcégének, például a Mahír Cityposter Kft.-nek ezentúl a Prime Blanc és a Prime Target Magántőkealap lesz a végső tulajdonosa. Ezeket a magántőkealapokat a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. Utóbbi cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja.

Nem egyedüli eset, hogy a felcsúti mindenes kiszorítja a társait az üzletből. Lapunk írta meg, hogy szokatlan módon a felcsúti milliárdosnak sokáig két tulajdonostársa is volt a herceghalmi bázisú EMvia Energiakereskedelmi Kft.-ben (EMvia Kft.), amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a leggazdagabb magyar cégbirodalmában. Nem kisebb ugyanis a társaság feladata, mint hogy ellássa villamosenergiával a Mészáros-csoport vállalatainak többségét. Ezért sem volt teljesen érthető, hogy miért volt két társa is Mészáros Lőrincnek az energetikai cégben. A helyzet azonban szépen lassan megváltozott, a társakat pedig kivásárolta.

A Mészáros Csoportot természetesen megkérdeztük, hogy miért vették meg teljesen a Talentis Production Kft.-t, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.