Két hét múlva jöhet az 500 forint feletti benzinár

A penzcentrum.hu-nak nyilatkozó Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSz) főtitkára utalt rá, hogy már most is durván 10 százalékkal drágább a kőolaj, mint az árstop bevezetésekor volt, és a piaci előrejelzések további áremelkedést mutatnak. Egy másik elemzésből kiderült, februártól már több kút is veszteséggel értékesítheti az üzemanyagot. A gázolaj bruttó beszerzési ára például a literenként 480 forintos ármaximum felett van. A várakozások szerint ugyanakkor nem valószínű, hogy a kormány február 16-tól ráereszti a magyarokra a méregdrága benzint és gázolajat - jegyezte meg a lap.

Kérdéses, hogy a kormány meg meri-e tenni, hogy meghosszabbítja az árkorlátozás idejét (fotó:? MTI) Kérdéses, hogy a kormány meg meri-e tenni, hogy meghosszabbítja az árkorlátozás idejét (fotó:? MTI)

A korábbi kormánydöntés szerint az üzemanyagok adótartalma nem csökken, a kereskedelmi árrésből kell lefaragni a kutakon, hogy tartsák a hatósági árat, aki pedig drágábban adja az üzemanyagot, azt megbüntetik. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter novemberben azt is hozzátette: a kereskedőket nem fogják kompenzálni az árak maximalizálása miatt.

A MÁSz vezetője azt mondta: nagyon nem szeretnék, ha meghosszabbítanák a hatósági árat, a szakma jelenleg úgy számol, hogy február 15-ig tart a hatósági árazás. Az elmúlt három hónap is jelentős problémákat okozott a töltőállomások működtetésében, de a jelenlegi kőolaj-világpiaci helyzetben egy hosszabbítás még az eddigieknél is komolyabb hatással lenne a piacra.

Óriási kockázat az orosz-ukrán konfliktus, ami az egész európai energiaellátásra hatással lehet. Illetve olyan intézkedésekről, lezárásokról sem érkeznek hírek, amelyek keresletcsökkenést eredményeznének, épp ellenkezőleg. És olyan jeleket sem látni, hogy több kőolaj jutna a piacra: márpedig, ha a kínálati oldalon nincs változás, a kereslet viszont növekedni látszik, akkor az előbb-utóbb óhatatlanul is az árak további emelkedéséhez fog vezetni - vázolta Grád Ottó a lapnak.

A holtankoljak.hu szerint például február másodikától a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig bruttó 6 forinttal kell többet fizetni a benzinkutasoknak. A portál az 5. heti előrejelzésében megjegyzi, hogy az olajárak emelkedése mellett a forint is gyengült a dollárral szemben. Szerdától a 95-ös benzinért már 509 forintot fizetnénk az ársapka nélkül, a gázolaj átlagára pedig 525 forint lenne a hazai töltőállomásokon.