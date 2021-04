Mire költsük az uniós pénzeket? Új ember felügyeli a stratégiát

Nyitás után drágaság lesz a hazai szálláshelyeken, de kérdéses, hogy ki utazhat

Ahogy nő a félig beoltottak száma, úgy nő az esélye annak is, hogy a fokozatos nyitás hamarosan elérheti a szállodákat is. Ami biztos: a tavalyinál is magasabb árak várhatók. Mi lesz azokkal, akiknek nem lesz védettségi igazolványa?