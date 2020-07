Mozgolódás van Ausztria határain

Magyarország a koronavírus-járvány szempontjából stabil országnak számít, így továbbra is korlátozások nélkül lehet beutazni onnan Ausztriába.

A visszatérőknek rendelkezniük kell egy 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszttel. Annak hiányában házi karanténkötelezettségnek kell eleget tenniük. A karanténban lévők kötelesek 48 órán belül saját költségükre elvégeztetni a koronavírus-tesztet. Azok, akik ezt elmulasztják, akár 1450 euró pénzbírságra is számíthatnak.

