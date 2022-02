Nagy győzelem Budapestnek? A kormánytól függetlenül is lehet uniós pénzhez jutni

A korrupcióval és az oligarchákkal le kell számolni

A korrupció aláássa az emberi jogokat és a társadalom fejlődésének lehetőségét, ez ellentmond az európai érdekeknek, ezért az Európai Unió számára kulcsfontosságú, hogy fellépjen ellene - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén az MTI összefoglalója szerint.

A korrupcióval és az emberi jogokkal kapcsolatos EP-jelentésről szóló vitában a biztos elmondta: a koronavírus-járvány során bebizonyosodott, hogy a korrupció elvonta a pénzt az egészségügytől és a legsebezhetőbb társadalmi rétegektől. "A korrupció elleni fellépés prioritás lesz a járvány utáni helyreállításban" - tette hozzá. Emlékeztetett: az Európai Bizottság minden tagállamban vizsgálja a korrupcióellenes intézkedések végrehajtását a jogállamisági mechanizmus keretében, továbbá az Európai Ügyészség is vizsgálatot indíthat az uniós költségvetést fenyegető jogsértésekkel szemben.

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője, a jelentés készítője felszólalásában hangsúlyozta: az EU-nak fel kell lépnie az ellen, hogy "az autoriter államok vezetői kiszipolyozzák állampolgáriakat, és lábbal tiporják az emberi jogokat". Példának Vlagyimir Putyin orosz elnököt hozta fel és "oligarcha köreit", akik "korruptan szerzett vagyonukat Európában fektetik be". "Ki kell zárni az EU-ból a bűnözéssel szerzett pénzt, az uniónak erőteljesebben kell fellépnie az oligarchákkal szemben" - hívta fel a figyelmet.

A magyar képviselő arra is kitért, hogy véleménye szerint az EP egy része erősebb szankciókkal fel kíván lépni a növekvő orosz és kínai befolyás ellen, míg - ahogy fogalmazott - "a szélsőjobboldaliak, Orbán, Le Pen és Salvini körei aktívan akadályozzák ezt". Cseh Katalin úgy vélte, hogy az uniónak vizsgálnia kellene a Kreml és az európai szélsőjobboldali pártok közötti állítólagos pénzügyi kapcsolatokat.

Fontos fejlemény: a városok közvetlenül is pályázhatnak uniós pénzre

Az MTI összefoglalójában szereplők mellett érdemes Cseh Katalin közleményét is idézni, mert abból kiderül: a jelentés alapján nem csak a tagállamok részesülhetnek közvetlenül az uniós pénzekből, hanem a városok is pályázhatnak a forrásokra.



A döntésről a jelentést készítő Cseh Katalin azt írja: az elmúlt időszakban a Magyarországra érkező uniós pénzek – a Fidesz-kormány hibái, bűnei és kompromisszumképtelensége miatt – veszélybe kerültek. Az uniós helyreállítási alap milliárdjai a fideszes korrupció miatt elakadtak, és ugyanezért indulhat jogállamisági eljárás is a magyar kormány ellen. (Ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság ma teszi közzé ítéletét, a háttérről itt írtu bővebben laptársunk, a Privátbankár.hu: Ma újabb gyomrost kaphat az EU-tól az Orbán-kormány >> )

A most elfogadott jelentés tartalmazza azt, amiért a főváros is évek óta lobbizik Brüsszelben, hogy a városok közvetlenül is pályázhassanak uniós forrásokra, a koronavírus utáni helyreállítási alapok egy része pedig közvetlenül érkezzen meg a városokhoz - hívja fel a figyelmet Cseh Katalin. Így a Fidesz által pénzügyileg kivéreztetett városok, köztük Budapest is fontos forrásokhoz juthatnak a képviselő szerint.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Cseh-jelentés elfogadása nagyon komoly segítség lehet a városoknak, önkormányzatoknak és vállalkozásoknak a koronavírus utáni talpraállásban.

A Fidesz egy OLAF-vizsgálatot emleget

Gál Kinga, a Fidesz uniós parlamenti képviselője az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében a jelentésre azzal reagált: a jelentés szerzője, Cseh Katalin ellen az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) nyomozást folytat európai uniós közpénzeket érintő csalás megalapozott gyanúja miatt. Szerinte a korrupcióval szembeni hatékonyabb fellépés szükségessége nem kérdés az EU-n belül és azon kívül sem. De minden szempontból megkérdőjelezhető, hogy az EP antikorrupciós jelentését egy súlyos, több milliárd forintot érintő, csalásgyanús ügyben érintett politikus neve fémjelezze - tette hozzá.