Nagyon megverik a nyugdíjasokat a bérből élők

Ebben a cikkünkben azt mutattuk be, hogy a nyugdíjasok szerint minimálisan mekkora jövedelemre volna szükségük a megélhetéshez. Az biztos, hogy a jelenlegi nyugdíjemelési módszerrel ez nem lesz elérhető, amíg az inflációhoz kötik a járandóságok növelését, legfeljebb tartani tudják a reálértéket a nyugdíjak.

Főleg az időseket ( és a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket ) sújtja az élelmiszerek árrobbanása. A legutóbbi, júliusi adat szerint az élelmiszerek átlagos inflációja 7,8 százalék volt az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a párizsi, kolbász 16,1 százalékkal drágult, az idényáras élelmiszerek (friss zöldség, gyümölcs, burgonya) pedig még ennél is jobban, 17,1 százalékkal.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!