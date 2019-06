Nekiment az euróövezetnek Trump

Donald Trump a Twitteren közzétett üzenetében írta: az Egyesült Államokkal szembeni versenyelőny szerzése motiválja a devizaleértékelésbe bocsátkozó gazdasági riválisokat.

"Mario Draghi éppen most jelentette be, hogy további gazdaságösztönző intézkedése jöhetnek, ami azonnal gyengítette az eurót a dollárral szemben, tisztességtelen módon megkönnyítve a versenyt az Egyesült Államokkal szemben. Ezt hosszú évek óta büntetlenül csinálják, csakúgy mint Kína és mások" - háborgott az amerikai elnök Twitter-bejegyzésében.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.