Nem értékesít több lakástakarék-terméket az OTP - legalábbis egy ideig

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az OTP Lakástakarék Zrt. a bónusz módozatok értékesítését 2019. november 1-jétől felfüggeszti – ezzel a szöveggel találkozik az, aki rámegy a legnagyobb hazai bank lakástakarékos hirdetményeinek oldalára. A közleményben az is szerepel, hogy 2019. október 31-éig a szerződéses összeg 1 százalékának megfelelő összegű számlanyitási díj megfizetése mellett még lehet szerződni.

Mivel indoklás a hirdetményben nem szerepel, keressük az OTP Bankot, amint választ kapunk, azt természetesen közöljük.

A felfüggesztés napra pontosan egy évvel azt követően lett hatályos, hogy az Országgyűlés 2018. október 15-étől megszüntette a lakástakarékpénztári szerződést kötőknek addig több mint két évtizeden át biztosított állami támogatást. Amelynek mértéke évente a befizetett összeg 30 százaléka, de legfeljebb 72 ezer forint volt.

Jelenleg Magyarországon több mint 1,5 millió lakástakarék-ügyfél rendelkezik ezt meghaladó számú szerződéssel, miután egy kliens több ilyet létesíthet. Közülük a Fundamenta májusi tájékoztatása szerint 900 ezer, az OTP mintegy 600 ezer, az Erste pedig az Aegon átvételét követően 165 ezer ügyféllel rendelkezett.

A parlamenti döntés idején működött négy hazai lakástakarék közül az Aegon már tavaly szeptemberben felfüggesztette termékei értékesítését, majd idén májusban portfolióját az Erste Lakástakarékpénztárnak adta át. Ezzel egyidejűleg az Erste újraindította a hét hónapig jegelt lakás-előtakarékoskodási konstrukciói eladását.

A leggyorsabban az 1997-ben létrejött részpiac első és jelenlegi legnagyobb szereplője, a Fundamenta reagált, amely alig két héttel a parlamenti döntést követően máris előrukkolt az immár állami támogatást nélkülöző termékeivel. Kieső bevételei pótlására pedig egyéb tevékenységekbe fogott, azon stratégiai célt megvalósítva, miszerint lakástakarékból lakásfinanszírozóvá kíván válni, egyfajta ökoszisztémát kialakítva. Ennek részeként közvetíti, illetve finanszírozza napelemrendszerek telepítését. Emellett belevágott az ingatlanközvetítésbe, valamint az állampapír-értékesítések közvetítésébe, ügyfelei kincstári értékpapírszámlát nyithatnak nála.

Az OTP február elején rukkolt elő az új helyzethez alkalmazkodó lakástakarék-konstrukcióival. Akkor még Ungvári Krisztián, az OTP Lakástakarék termékfejlesztési vezetője azt nyilatkozta, „elkötelezettek vagyunk abban, hogy továbbra is támogassuk a magyar lakosság lakáscéljainak megvalósítását. Ezért dolgoztuk ki a lakás-takarékpénztári megtakarítás új lehetőségét, amely kedvező, fix kamatozású Lakástakarék lakáskölcsönnel együtt jelentős segítséget nyújthat az otthonteremtésben”.

Akkor az OTP-nél úgy becsülték, a lakástakarék-szerződésekből jó esetben is harmadannyit tudnak csak értékesíteni, mint amikor azt még állami támogatással tudták megtenni. Úgy tűnik, a valóság még ennél is gyengébbre sikeredett. Ez vezethetett a november 1-jétől érvényes felfüggesztéshez. Hogy aztán ez véglegessé válik-e, vagy egy idő múlva újraindul-e az értékesítés, az a jövő zenéje. Mindenesetre most nem látni olyan tényezőt, ami az OTP-t a mostani döntése megváltoztatására késztetné.