Nem Mészáros Lőrinc nyerte a 2024-es közbeszerzésversenyt

Lapunk 2024-ben is lekérdezte az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) adatbázisából, melyek voltak a legnagyobb értékben megkötött közbeszerzési szerződések, és érdekes tényekre bukkantunk. Íme, a 2024-es év legnagyobb értékű közbeszerzései.

1.

Az elmúlt év legnagyobb összegű szerződését a Szíjj Lászlóhoz kötődő Duna Aszfalt nyerte el. A Lázár János-féle Építési és Közlekedési Minisztérium által a Mohácsi Duna-hídra és a kapcsolódó úthálózatra kiírt tender értéke kis híján eléri a 295 milliárd forintot. A szerződés értelmében a nyertesnek nemcsak a hidat kell megépítenie, hanem az 51-es főút és az M6-os autópálya közti 28,8 kilométeres úthálózatot is csomópontokkal, közúti hidakkal, körforgalmakkal. Szíjj László cége a versenyben a Strabagot és a Swietelskyt utasította maga mögé.

2.

Ha egy Forma-1-es istállónak is nagy siker, ha az első két helyre az ő versenyzőik futnak be, akkor a Duna Aszfalt is hasonló diadalt aratott 2024-ben. A második legnagyobb értékű közbeszerzést, a szintén az Építési és Közlekedési Minisztérium által az M49-es gyorsforgalmi út Ököritófülpös és Csenger országhatár közti szakaszára kiírt tendert is ők nyerték el. Igaz, ez a Mohácsi Duna-hídhoz képest jóval kisebb összeg, potom 142 milliárd forint. Ez az összeg fedezi a 176 kilométeres, kétszer két sávos út mellett 3 különszintű és 4 körforgalmi alcsomópont, kétoldali tengelysúlymérő állomás, közúti határátkelőhely és a kapcsolódó Kocsord üzemmérnökség kivitelezésének költségeit is. A Duna Aszfalt ezen a tenderen a Swietelskyt és a Colast előzte meg.

Érdekesség, hogy a Mohácsi Duna-hídra és erre a gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó szerződést ugyanazon a napon, június 12-én kötötték meg, így

Szíjj László cégbirodalmának zászlóshajója egy nap alatt 437 milliárd forintnyi állami megbízáshoz jutott.

Szíjj László Duna Aszfaltja nyerte el a 2024-es év két legnagyobb értékű közbeszerzését

Fotó: Nickson Chilangwa / Facebook

Szíjj László, a jachtoztató



2020 augusztusában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert lefotózták az Adrián Szíjj László luxusjachtján, családja társaságában. A miniszter közösségi oldalán eközben olyan bejegyzést tett közzé, amely alapján úgy tűnt, hogy a tárcavezető Budapesten dolgozik a belarusz választások utáni válságos helyzet kezelésén.

Szijjártó Péter később arról beszélt, hogy a jachtozás a családi vakáció része volt, és magánügynek tekinti azt. Arra a kérdésre, hogy miként finanszírozta az utat, illetve hogy kapott-e ajándékba ilyen értékű szolgáltatást, nem adott egyértelmű választ, csupán annyit mondott, hogy élete nyitott könyv, és minden jogszabályt betartott. Hogy ki és mennyit fizetett az útért vagy esetleg a 2010 után gyarapodni kezdő Szijj ajándéka volt-e a luxusút, az a mai napig nem derült ki.

Bár a botrány ügyében több feljelentés is érkezett, azonban sem az ügyészség, sem a parlament nem indított vizsgálatot. Polt Péter legfőbb ügyész szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, így nem indokolt a nyomozás megkezdése. A parlament mentelmi bizottsága sem vizsgálta ki az ügyet, mivel a bizottság elnöke szerint a beadvány nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek.

3.

Egy négyrészes, közlekedési közbeszerzés lett a 2024-es év bronzérmese, melyet a MÁV-Start Zrt. írt ki. A tenderen kétszer két részben belföldi és nemzetközi forgalomban vontatott vasúti személykocsik fővizsgájának, futó- és balesetes javításainak négy éven keresztül történő elvégzését és korszerűsítését kellett vállalnia az ajánlattevőknek. A mindösszesen 114,6 milliárd forintot kitevő szerződést a Dunakeszi Járműjavító Kft., illetve a MÁV Vagon Kft. nyerte el, a bizniszből Dunakeszi Járműjavító 26,2 milliárd, a MÁV Vagon Kft. pedig 88,4 milliárd forinttal részesedik.

Mindkét cég Hernádi Zsolt Mol-vezérhez és üzleti köréhez köthető.

4-6.

A fővárosi közösségi közlekedésre kiírt három, különböző közbeszerzési eljárás épphogy lemaradt a dobogóról, de azért „pontszerző helyen” végzett mindhárom. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) két, azonos tartalmú tendert írt ki Euro 6-os környezetvédelmi osztályú dízel, hibrid vagy CNG meghajtású, 50 darab csuklós autóbusz alap járműmennyiség, illetve 15 darab opciós járműmennyiség üzemeltetésére, a harmadik kiírás pedig ugyanekkora mennyiségű, de kizárólag elektromos autóbuszra szól. Mindhárom eljáráson az ArrivaBus Kft. győzött, az első és a második tender 108,5-108,5 milliárd, míg a harmadik eljárás 93,6 milliárd forintról szól. Az első két tenderen a nyertes ArrivaBuson kívül az Inter Tan-Ker City Kft. és a Guzkó Kft. indult, az elektromos buszokra kiírt pályázaton az ArrivaBusnak nem volt riválisa. A közbeszerzések 12 évre szólnak, az ArrivaBus az elektromos flottát a BYD kínai gyártó járműveivel fogja biztosítani.

Az ArrivaBus budapesti utakra is szánt elektromos járműveit a kínai BYD gyártotta

Fotó: Depositphotos

A BKK 2023-as gazdálkodási adatai szerint 33,9 milliárd forintot fizetett az ArrivaBusnak az operátori, azaz járatüzemeltetési szolgáltatása után.

7.

A tavalyi bronzérmes most is bekerült a top 10-be: a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kiírt kétrészes tender kelet- és nyugat-magyarországi épületek kétéves gondnokolására, karbantartására, üzemeltetésére, javítására, felújítására szólt 28 milliárd, illetve 60 milliárd forint értékben. A nyertes a NER-es B+N Referencia Zrt. lett, amely így összesen 940 darab (ebből 296 fővárosi) kormányzati épület üzemeltetését fogja végezni. A korábban főleg takarítással foglalkozó vállalkozás mostani, összesen 88 milliárd forintos megbízása tulajdonképpen eltörpül a tavalyi, kórházfelújításra kiírt 400 milliárdos tender mellett.

8.

Rogán Antal és az ő kedvenc plakátosa is előkerül a legnagyobb közbeszerzések között. A propagandaminisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal rendezvényszervezési feladatokra kiírt, 75 milliárd forintra rúgó közbeszerzését ki más is nyerhette volna meg, mint Balásy Gyula cégbirodalmának zászlóshajója, a Lounge Event Kft. A keretmegállapodás egész évre szól, negyedévente történik a lehívás a keretből. A rendezvények közül a legnagyobbak a soros uniós elnökség, az augusztus 20-i rendezvénysorozat, a rövidpályás úszó világbajnokság, a Sakkolimpia, a női kézilabda Európa-bajnokság hazai eseményei és az Utcai Sportok Olimpiai Fesztiválja budapesti állomása voltak.

Az augusztus 20-i rendezvénysorozatot is magába foglaló, 75 milliárd forintos keretszerződés is a legdrágábbak közé tartozik

Fotó: MTI / Máthé Zoltán

Balásy Gyula cégeinek megbízásaival összefüggésben nyomozást is indítottak az év során, ugyanis felmerült a gyanú, egyes szerződések túlárazottak lehetnek.

9.

A 2023-as év „sztárja”, az energiaválság mintha nem is lett volna, az elmúlt évben „csak” a kilencedik helyre szorult. A Magyar Földgáztároló Zrt. közbeszerzését a 2024-2025-ös gázévre az MVM CEEnergy Zrt. nyerte el, akik 70 milliárd forintért szállíthatják az energiahordozót a jövő év szeptemberének végéig tartó időszakban.

A szerződés érdekessége, hogy ez nem „hagyományos” gázszállításról szól, hanem a zsanai gáztározóba már korábban betárazott párnagáz kitárolásakor csereként keletkezett kondenzátum és technológiai veszteség pótlására vonatkozik. A 765 ezer megawattórányi energiahordozóért az aktuális tőzsdei TTF-gázár felett megawattóránként 4,05 eurót fizet a Magyar Földgáztároló.

Egy ugyanilyen tárgyú közbeszerzés a 2023-2024-es gázévre a 2023-as top 10-es listánk utolsó helyére fért fel ugyancsak 70 milliárd forintos értékkel.

10.

2024-ben egy egészségügyi beszerzés került be a legnagyobb tenderek közé, ezt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) írta ki négy részben, mégpedig négyféle hematológiai hatóanyag beszerzésére. Az összesen 62,8 milliárd forintot kitevő közbeszerzésen az ajánlattevőknek azt kellett vállalniuk, hogy 28 hónapon keresztül szállítják az alábbi hatóanyagokat:

ibrutinipet 246 960 000 milligrammnyit 33,8 milliárd forint,

venetoklaxot 136 752 000 milligrammnyit 20,6 milliárd forint,

ixazomibot 17 604 milligrammnyit 1,9 milliárd forint és

brentuximabot 324 900 milligrammnyit 6,5 milliárd forint

értékben. A mennyiségek egyharmada opciós.

Az első részen az Atlas PharmaKft. és a Janssen-Cilag Kft. párosa nyert, a második részen a HungaroPharma Zrt. és az AbbVie Kft. alkotta páros győzött, míg a harmadik és negyedik részt a HungaroPharma Zrt. egymaga nyerte el. Mind a négy részen az egyetlen ajánlattevő (vagy az általuk alkotott páros) lett a befutó.