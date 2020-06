Nem mindenkire vonatkozna a jövőben a hatósági házi karantén

A gyakorlatban előfordulhatnak és előfordulnak olyan speciális esetek, amikor az összes körülmény mérlegelése alapján megállapítható, hogy a járványügyi védekezés hatósági házi karantén alkalmazása nélkül, illetve egyedi magatartási szabályok előírásával is biztosítható. Ezekben az esetekben, különösen egyéb méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén indokolt lehet a szigorúbb korlátozást előíró szabályoktól való eseti eltérés lehetőségének biztosítása, kizárólag diszkrecionális jogkörben. Az ezzel kapcsolatos hatáskört ugyanaz a járványügyi hatóság gyakorolná, amelyik a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására is illetékes lenne.

"A hatósági házi karantént előíró rendelkezések alól – amennyiben a járványügyi védekezés hatósági házi karantén alkalmazása nélkül is biztosítható – különös méltánylást érdemlő esetben – egészségügyi válsághelyzetben a kormány rendeletében meghatározott esetek kivételével – a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg.”

A veszélyhelyzeti törvénybe az alábbi (az egészségügyről szóló törvényt érintő) módosítást építenék be:

