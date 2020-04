Nem szükséges az otthoni munka - üzente a kormány a frontvonal hőseinek

Bár a kormány mindenkit arra biztat, hogy maradjon otthon a koronavírus-járvány lelassítása érdekében, a központi közigazgatás tisztviselőinek még most is kötelezően be kell járniuk dolgozni a minisztériumokba és háttérintézményeikbe. Ez több ezer embert jelent, hiszen az elmúlt 10 évben óriásira duzzadt a kormányzati vízfej.

"Felmértük, hogy a minisztériumoknál és a háttérintézményeknél a betöltött álláshelyek közül melyek azok a konkrét álláshelyek, amelyek akár otthoni munkavégzés keretében is elláthatóak. A felmérés alapján mindössze 300 fő nyilatkozott úgy, hogy az álláshelyéhez tartozó valamennyi feladat teljes körűen ellátható lenne otthonról. Emiatt jelen helyzetben nem tartjuk szükségszerűnek az otthoni munkavégzés általános jellegű, tömeges elrendelését, mert az államigazgatás reagáló- és működőképessége kerülne veszélybe" - válaszolta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára egy jobbikos képviselő írásbeli kérdésére.

A kormányzati igazgatásról szóló törvény elvileg biztosít jogi lehetőséget arra is, hogy a kormánytisztviselő munkáját a munkavégzés szokásos helyétől eltérő helyen végezhesse, egyedi megállapodás alapján. Ezt a lehetőséget az államtitkár szerint az idősebb és valamilyen meglévő betegségük miatt veszélyeztetett hivatalnokoknak biztosították. Valamint megnyugtatott mindenkit az államtitkár: a központi igazgatásban idejekorán elrendelték az irodák és közösségi terek fokozott takarítását, fertőtlenítését. A minisztériumok bejáratánál pedig érintésmentes kézfertőtlenítőket helyeztek el.

Ennyi, védőfelszerelést, maszkot senki nem kapott. Tehát a kormány szerint míg a teljes hazai oktatás megoldható távoktatással, a bíróságok távmeghallgatásokat tartanak, multinacionális cégek tucatjai küldték otthoni munkára a munkavállalóikat, addig egy minisztériumi dolgozó a XXI. században nem tudná otthonról elvégezni a munkáját. Rengeteg emberről és családjukról, gyerekeikről van szó. A Népszava írt arról nyolc év alatt a duplájára, 13 ezer főre hizlalta a minisztériumok létszámát az Orbán-kormány. A kormány több alkalommal megpróbálkozott a háttérintézmények összevonásával, sőt 2018-ban több ezer fős létszámleépítést is végrehajtott ezeknél a költségvetési szerveknél, ám a 2010-es és a 2018-as zárszámadási adatokból kiderült, hogy míg 2010-ben 75 605 fő dolgozott a minisztériumi háttérintézményeknél, 2018 decemberben ez a létszám 87 743 volt.

"Arra kérem a saját családtagjaimat is, hogy maradjanak otthon" - mondta még március 20-án Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnöktől már háromszor kért segítséget a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), hátha így sikerül végre felhívni a kormányfő figyelmét a közszolgák helytállására. A szakszervezet szerint a munkáltatóknak olyan védőfelszerelést kellene biztosítani a munkaidő és az esetleges ügyelet idejére, ami csökkentené a fertőződés kockázatát, másrészt pedig az ügyfelekkel kapcsolatba kerülőknek erre az időre dupla alapbért kellene utalni. A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma már március 16-án levelében arra kérte Orbán Viktort, hogy "a közszféra munkaadójaként a kormány mutasson példát azzal, hogy méltányosan jár el a munkavállalóival és az otthoni munkavégzést támogatja és elősegíti".

Odaadó munka

Míg mondjuk a Pénzügyminisztériumba vagy az Emberi Erőforrások Minisztériumába kötelező bejárni olyan osztályokra is dolgozni, ahol nem is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos munka folyik, addig gyakorlatilag az ország összes polgármesteri hivatala hetek óta zárva van és elektronikus ügyintézésre próbáltak átállni. Berettyóújfaluban például már március 10-én bezárt a hivatal, Szentesen március 19-én, Szegváron március 20-án hozták meg ezt a döntést "Ebben az időszakban emberségből, türelemből, fegyelmezettségből, empátiából vizsgázik a társadalom, az előttünk álló kihívásokat csak higgadtan és közösen tudjuk megtenni. Ebben számítunk az államigazgatás frontvonalában küzdőkre is, odaadó munkájukért pedig köszönettel tartozunk" - üzente Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára a maszk nélkül, a minisztériumi épületekben dolgozó tisztviselőknek.