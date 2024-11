Nem várta meg Trump győzelmét a kormány

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Egy gálaesten beszélt a pénzügyminiszter a hétfőn benyújtandó költségvetési tervezet sarokszámairól – miután az idei tervek finoman szólva sem jöttek be.

A portál cikke szerint Varga Mihály Pénzügyminiszter november 11-én nyújtotta be a parlament elé a 2025-ös költségvetési törvény javaslatát. Arra az újságírói kérdésre, hogy mennyiben lett volna más a költségvetés, ha nem Trump nyeri az amerikai elnökválasztást, Varga annyit árult el, hogy a védelmi kiadások szintje például magasabb lett volna.

Gulyás Gergely az áprilisi 11-i kormányinfón közölte, a jövőre vonatkozó legfontosabb döntést az amerikaiak hozzák meg az elnökválasztáson. Ezért a jövő évi költségvetést november 5-én, az amerikai elnökválasztás után nyújtják be.

Mint ismert a magyar kormány Donald Trump republikánus elnökjelölt választási szereplésétől tette függővé , hogy „békeköltségvetést” vagy háborús költségvetést nyújt be a parlament elé.

