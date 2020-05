Nincs elég szájmaszk és a kesztyű az olasz gyógyszertárakban

Hiánycikk lett a műanyag kesztyű is, pedig hétfőtől kötelező a viselete.

Üzérkedésre is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a szájmaszkok árát az olasz kormány ötven centben szabta meg, és általános forgalmi adóval számolva 61 centért ajánlják az árusításukat. Arcuri hozzátette, hogy bízik az olaszokban, akik szerinte a következő időszakban is óvatos és felelősségteljes magatartást fognak követni az óvintézkedések betartásával.

A gócpontban, Lombardiában 1033-mal emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma, de ebből 419 beteget nem az utóbbi egy napon, hanem még korábban regisztráltak, csak nem kerültek időben a nyilvántartásba. Így is egy nap alatt 614 volt az újonnan szűrt betegek száma a korábbi 364-hez képest. A tartományban egy nap alatt 62 beteg hunyt el az előző napi 68 után.

Jelenleg 81 266 beteget tartanak nyilván. Kórházban már kevesebb mint 13 ezer embert kezelnek, az intenzív osztályokon pedig 956 a Covid-19-ben szenvedők száma. A betegségből a hivatalos adatok szerint több mint 109 ezren gyógyultak meg. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 221 216-ot.

