Nyereségbe fordult Matolcsy Ádám barátjának luxusétterme

Tavaly Matolcsy Ádám barátja, Pintér Máté cége 306 millió forintért, hitel nélkül vásárolta meg a jegybanki pénzből létrehozott Vízház Gasztronómia Zrt.-t, ezzel a Várkert Kaszinóban lévő Felix Kitchen & Bart, amelynek a 2021-es éve az első, hogy végre nem veszteséget termelt.

A Vízház Gasztronómia Kft. éves beszámolója szerint a Felix tavalyi éve még úgy is jól sikerült, hogy 2021-ben is voltak bezárásos, illetve csak „elviteles” időszakok.

A Felix Kitchen & Bar terasza. Fotó: Facebook

Ezzel együtt sikerült 611,6 millióról feltornáznia árbevételét 941,5 millióra. Azaz jövőre, ha nem szól bele a járvány, vagy háborús helyzet, akkor minden bizonnyal az 1 milliárd forintot is túllépi majd.

Ezzel a fennállása óta minden évben jelentkező veszteséget, így a tavalyi 753 milliós mínuszt is háta mögött tudhatja Pintér Máté tulajdonos: immár 96,4 millió forint nyereséget is termelt a luxusétterem, melyből osztalékot nem fizettek.

Év elején lapunk arról írt, hogy Matolcsy Ádám barátjának mozgalmas éve volt: a budai luxusétterem után egy luxusbisztró is a tulajdonába került, miután több végrehajtás is folyamatban volt az üzemeltető cég ellen. Így most már a Pintér Máté tulajdonában lévő Felix Gastronomy Kft. 2021. december 16-tól a Várkert Bazárban található Bárkert Kft. tulajdonosa is.

(Egyébiránt a Felix Gastronomy is jó évet zárt. Ugyan 2020-ban zéró árbevétel csekély mínuszt produkált, tavaly viszont már 8,8 millióból 1,4 milliós nyereséget könyvelhetett el.)

De visszakanyarodva a Felixhez, ahol Rogán-Gaál Cecíliának, Rogán Antal volt feleségének a leánybúcsúját is tartották.

2021 szeptemberében a 24.hu írt arról, hogy a Felix története ugyanúgy elválaszthatatlan a jegybanki alapítványoktól, ahogy Pintér Máté Matolcsy Ádám köreitől.

A Félix megnyitását követően a tartós járványhelyzet derékba törte a luxusétterem indulását. Az étterem hónapokon keresztül kényszerűségből zárva volt a pandémia miatt, a társaság veszteségesen működött. Emiatt döntött a tulajdonos 2020 végén a Vízház Gasztronómia Zrt. értékesítése mellett, s ezután vásárolta meg Pintér Máté, aki korábban is tevékeny részt vállalt a Félix vendéglátóipari koncepció kialakításában és üzemeltetésében.

„Az étterem megvásárlásának célja, hogy egy fenntartható, sikeres vállalkozásként üzemeljünk sok évig tovább közel száz embernek munkát adva. Valamint egy olyan kulturális, gasztronómiai hubot teremtve, ami nem csak Közép-Kelet Európában egyedülálló, de méltó a történelmi épülethez, és szerves része az európai gasztronómiai életnek” – nyilatkozta Pintér akkor a lapnak.

A Felix Kitchen & Bar honlapján pedig ez áll: „Több mint egy étterem: egy teljes értékű kortárs művészeti tér”.

Árai egyébként meg is határozzák a betérő vendégek körét. 6 darab osztrigát 18 990 forintért, Beluga kaviárt 49 900 forintért, polipot 9 900 forintért, új-zélandi báránybordát 12 990 forintért, japán Wagyu marha hátszínt 16 990 forintért, aranygaluskát 4 990 forintért fogyaszthatunk.

Mindezt, de még jóval több finom fogást pedig a magyar borok mellett olyan világszintű nedűkkel öblíthetünk le, amelyek felső határa a csillagos ég, egész pontosan 2,99 millió forint üvegenként. Ez utóbbi egy francia vörös bor Bordoaux-ból, a Petrus, Pomerol. De csupán MOET pezsgőből 12 évjáratból lehet választani, míg Dom Péringnon-ból tíz fajtából.