Nyugdíj: akár már a választások előtt jöhet a pénzespostás

Orbán Viktor szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádióban azzal kezdte, hogy nagy siker volt a IV. Budapesti Demográfiai Csúcs, nagyon sok prominens személy jött. Szerinte ez elindít egy vitát az Európai Unióban a kontinens jövőjéről. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a jövő a gyermekekben van. Lehet munkaerőt behozni, migránsokat beengedni, de az már nem olyan lesz, mint korábban volt.

Mint mondta, mi magyarok próbálkozunk, a magyar családpolitika példátlan Európában, és ez sokakat érdekel, hogy vajon működik-e. Erre ma még nem lehet választ adni, mert ehhez egy-két évtized kell. Ugyanakkor számos olyan mutató van, ami szerinte előremutat, így nőtt a termékenységi mutató, a házasságok száma, miközben csökkent a terhesség-megszakításoké.

Hozzátette: az egy matematikai megközelítés, hogy egy hiányzó magyar gyerek helyett idehozunk valakit Afrika belsejéből. Ez matematikailag ugyan kijön, de társadalmilag Orbán Viktor szerint nem megfelelő. Szerinte a vita Brüsszellel arról szól, hogy nem akarjuk, hogy a csekély számú kivétel (LMBQT) legyen az etalon. Elfogadhatatlan az, hogy ők akarják nekünk megmondani, hogy kellene élni és a családokat nevelni.

Mint kifejtette, a tradicionális modellben a gyerek gazdaságilag is fontos volt, mára ez teljesen megfordult. Sokan úgy élik meg, hogy a gyereknevelés plusz terhet jelent, anyagilag nagyobb megterhelés. Éppen ezért gazdasági motiváció is kell, a kormánynak segítséget kell adni. Oda kell eljutni, hogy azok, akik gyereket vállalnak, jobban éljenek, mint azok, akik nem vállalnak. Össze kellene kapcsolni a családdal kapcsolatos mély meggyőződést a gazdasági előnyökkel.

A miniszterelnök ismét elmondta a hétfőn ismertetett adóvisszatérítéssel kapcsolatos változásokat. Szerinte a pandémia ellenére sikerült gazdasági növekedést elérni. Mivel a legnagyobb terhet a családok vitték, ezért őket szeretnék segíteni. Ugyanakkor azt látták, hogy a kisvállalkozók gyakran kimaradnak a családtámogatási rendszerből, ám erre most sikerült megoldást találni.

Felvetődött a minimálbér-emelés kérdése is. Ennek kapcsán Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy annak idején a Gyurcsány-Bajnai kormányok csődbe vitték az országot. Emiatt elvettek az emberektől pénzt, akár fizetés, akár nyugdíj formájában. Az volt a célja a miniszterelnöknek, hogy ezt idővel visszaadják. A 13. havi nyugdíj is ilyen, és a minimálbér-emelés is ezt szolgálja. Ehhez viszont az is kell, hogy segítséget adjanak a kisvállalkozásoknak, ha ugyanis rosszul emelik a minimálbért, akkor az a munkanélküliséget növelheti. Éppen ezért ki kell egyezni a vállalkozásokkal is, éppen ezért próbálják majd a vállalkozók terheit is csökkenteni, hogy ki tudják gazdálkodni a béremelést.

Azt is hangsúlyozta Orbán Viktor, hogy a nyugdíjasokkal szemben még adósságuk van. A 13. havi nyugdíjból egy heti összeget már idén visszaadnak. Ugyanakkor mindent meg fog tenni, hogy a további kifizetéseket a tervekhez képest előrébb hozzák. Úgy szeretne a miniszterelnök odaállni a következő választások elé, hogy a nyugdíjasok visszakapják a Gyurcsány-Bajnai kormányok által elvett nyugdíjat.