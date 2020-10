Okoz-e meglepetést a szeptemberi infláció?

Csabai Károly, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu felelős szerkesztője a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában aktuális témákat járt körül.

Nem indult jól a hét abban a tekintetben, hogy a hétfő reggel megjelent adatok szerint már augusztusban, vagyis amikor még teljesen nyitott volt az ország, már csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Még ennél is érdekesebb lesz a csütörtök, aznap jön ki ugyanis a szeptemberi infláció. A várakozások és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint is az előző havi éves szintű pénzromlás az augusztusi 4,3 százalék környékén lehetett. Ha azonban ennél magasabb, akkor kérdés, hogy az MNB mit lép. Például folytatja-e a bújtatott kamatemelést, amelynek során, ha a 0,6 százalékos irányadó kamatán nem is változtatott, az egyhetes betéteinek kamatát 0,75 százalékra emelte.

Az csak hetekkel, sőt hónapokkal később derülhet ki, milyen hatása lehet annak, hogy a kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született. Sőt hétfő délután már a törvényjavaslatot is benyújtották erről. Kérdés, elegendő lesz-e ez ahhoz, hogy megforduljon az orvosok külföldre vándorlásának trendje, azaz jöjjenek haza magyarok, vagy legalábbis már ne menjenek ki mások. Az is érdekes, hogy az egészségügyi ápolókkal és szakdolgozók szakmában maradásához, illetve ahhoz, hogy újak helyezkedjenek el a november elsejére bejelentett, papíron 20, valójában 16 százalékos béremelés megfelelő lesz-e.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: