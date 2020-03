Operatív Törzs: Nem kell oknyomozni, csak hitelesen tájékoztatni

A járvány sem országok, sem emberek között nem válogat, a cél még mindig a hazai járvány terjedésének lassítása, a csoportos megbetegedések megelőzése. Mivel új típusú vírussal és betegséggel állunk szemben, tőlünk is új típusú hozzáállást követel meg a helyzet. Kovács Zoltán ismételten felhívta arra a figyelmet, hogy a higiénés szabályok betartása mellett azzal teszünk a legtöbbet, ha az Operatív Törzs által meghozott intézkedéseket követjük.

„A vírus terjedésének megakadályozásának leghatékonyabb módja az egyéni felelősség. Ezért például az intézménylátogatási tilalom alatt álló gyerekek és fiatalkorúak valóban maradjanak otthon és ott tanuljanak, minimalizálja a találkozóik és utazásai számát” - mondta az államtitkár.

Kovács Zoltán államtitkár Kovács Zoltán államtitkár

Továbbra is a legveszélyeztetebb társadalmi csoport az időseké, ezért senki ne játssza ki a szabályokat, senki ne „trükközzön”, mert veszélybe sodorhatja ezzel az időseket. Az államtitkár kitért arra az általa sajtóban történő találgatásnak nevezett információra is, miszerint Pintér Sándor belügyminiszter megfetőzödhetett-e a marokkói vendégétől, aki azóta regisztrált beteg lett. A belügyminiszter és kontaktjai alávetették magukat a mintavételnek, sőt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium érintettjei is. Hétfőn lesznek meg a teszteredmények.

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs központi ügyeletének vezetője arról számolt be, hogy hét új fertőzött van. A határellenőrzések folyamán 907 magyart helyeztek hatósági házi karanténba, 46293 beutazót ellenőriztek. Kettőre emelkedett azoknak a száma, akit kórházba kellett a határról szállítani. Akit hatósági házi karantéba utasítanak, azok bekerülnek a rendőrségi adatbázisba, hogy ellenőrizhetők legyenek. Ennek köszönhető, hogy megtörtént az első rendőri intézkedés is, amikor az egyik állampolgárt épp egy vendéglátóhelyen értek el a rendőrök, és intézkedni kellett vele szemben. Aki fertőzött betegként megszegi a tilalmakat, bűntényt követ el, aki a hatósági házi karantént szegi meg, az szabálysértést.

Fontos, hogy egy új mobilkórház építése kezdődik meg holnap Kiskunhalason, amire akkor lesz szükség, ha a fővárosi kapacitáscsökkenés miatt szükség lesz rá.

Újságírói kérdésre, miszerint ha Pintér Sándornál egyből elvégezték a tesztet, akkor másnál hasonló indokoltsággal miért nem, azt felelte az államtitkár, hogy nem kell okosabbnak lenni, mint a járványügyi szakembereknek, akik éjt nappallá téve azon dolgoznak, hogy a nemzetközi és a magyar protokollnak megfeleljenek, s hozzátette:

„Nem kell szenzációt keresni mindenben, a járványügyi szakemberek jobban tudják, mint az újságírók. Nem kell oknyomozást folytatni, csak hiteles tájékoztatást nyújtani”.

Arra szintén nem érkezett válasz, hogy a Szent Imre Kórházban, tüdőgyulladásban elhunyt 99 éves nőnél elvégezték-e a koronavírus-tesztet. A Magyar Orvosi Kamara mai javaslatával kapcsolatban elhangzott, hogy megvannak azok a csatornák, amelyeken el lehet juttatni a javaslatokat, a MOK sajtón keresztüli üzengetésére, politikai haszonszerzésére ebben a helyzetben nincs szükség. Azt viszont megtudtuk, hogy a Jahn Ferenc Kórházban vizsgált koronavírusos beteg miatt több egészségügyi dolgozó is karanténba került. Arra pedig, hogy Szaniszló Sándor, a 18. kerületi DK-os polgármester a saját Facebook oldalán tette ki az első halálos áldozat hírét, kijelentette, hogy tartózkodjon attól, hogy túllépje a hatáskörét.