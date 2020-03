Operatív törzs: sikerült lassítani a járványt

Müller Cecília országos tiszti főorvos azzal kezdte csütörtök délelőtti online beszámolóját, hogy 261 fertőzöttre nőtt a diagnosztizált betegek száma Magyarországon, ugyanakkor újabb haláleset nem történt az elmúlt 1 napban, s 28 fő már felgyógyult.

Nagy a forgalom a fekvőbeteg intézményekben országszerte, egyre több gyanús esetet vizsgálnak, illetve egyre többen keresik fel az orvosokat olyanok, akik betegnek gondolják magukat. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy először a háziorvost hívja fel mindenki, ő dönt arról, hogy kihívja-e a mentőket mintavételre, vagy súlyosabb tünetek esetén bevigye-e a kórházba, mert ez is csökkenti a kontaktusok számát, hangsúlyozta ki Müller. Ezzel is óvhatjuk az egészségügyi személyzetet egészségét, ami most kiemelten fontos.

Úgy tűnik, sikerült lassítani Magyarországon a járvány terjedését

A maszkok viselésével kapcsolatban elég nagy a káosz, folytatta a tisztifőorvos. Az egészségügyi dolgozóknak kell elsősorban használniuk sebészi maszkokat. A beteg egyszerű szájmaszkot visel, amely a nyálcseppek terjedésében segíthet, de ez önmagában nem elég, csak az összes higiénés szabály betartásával lehet eredményt elérni. A maszk nem szabad, hogy illúziót adjon a totális védelemre. A maszk levétele után egyből kezet kell mosni, sorolta a tudnivalókat Müller.

Lakatos Tibor, az operatív törzs központi ügyeletének vezetője vette át ezután a szót az online sajttájékoztatón, aki a határhelyzet ismertetése után elmondta, hogy a 4579 hatósági házi karantén száma hamarosan csökkenni fog, ugyanis most telnek le az elsőként elrendelt 14 napos elzárások. 172 esetben szabálysértési eljárást indítottak a szabályokat megszegők ellen, 28 főnél helyszíni bírságot vetettek ki. Az üzletekkel kapcsolatos szabálysértésekért 44 esetben feljelentés történt, 24 fő helyszíni bírságot kapott. Ezzel együtt a ma reggeli operatív törzs ülésén megállapították, hogy a korábbi intézkedések hozzájárultak a vírus terjedésének lassításához, amihez hozzájárult az is, hogy saját magukat is korlátozták az állampolgárok, így a többi országhoz képest sikerült lassítani Magyarországon a járvány terjedését.

Újságírói kérdésekre válaszolva elhangzott, hogy azért lehet például a TESCO-ban járőrökkel találkozni mert, mint ismeretes, honvédelmi irányító csoportok vonultak ki a kiemelt létesítményekhez. A fitnesztermek most is 15 óráig nyitva vannak, s ennek további szigorítását jelenleg nem tervezik.

A normál élet közel 30 százaléka zajlik jelenleg az lakosok otthon tartózkodása miatt, tehát 60-70 százalékos csökkenés tapasztalható minden területen. Bár több sürgősségi osztály elküldi az odaforduló betegeket, akut esetekkel ezt nem tehetnék meg. Jövő hétre elkészül a Kiskunhalasi mobil kórház, de csak akkor üzemelik be, ha szükség lesz rá. Olyan gócpont Magyarországon, ahol tömeges betegek lennének, egyelőre nincs, hangzott még el az operatív törzs csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján.